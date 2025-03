Calcio Terza Categoria. Cortenuova di misura. Inciampa il Capraia

Vittoria e aggancio in vetta per il Ponte a Elsa dopo l’ultimo turno del girone B della Terza Categoria pisana. I biancorossi hanno espugnato 2-1 il campo del Monteserra grazie alle reti di Pisano e Viggiano raggiungendo così a quota 48 il Casenuove Gambassi, raggiunto in pieno recupero da un gol di Taddei nello scontro diretto di Pagnana contro il Calasanzio. I termali avevano invece sbloccato il risultato con un rigore trasformato da Koceku. Si fa sempre più avvincente, quindi, la lotta per la promozione e l’accesso ai play-off con le due compagini che devono tra l’altro recuperare le gare rinviate per il maltempo. Il Ponte a Elsa lo farà il 3 aprile in casa contro il Casciana Termelari, altra pretendente al salto di categoria. Nello stesso girone il Giovani Fucecchio 2000 ha ceduto 1-0 sul campo del Perignano, dopo aver vinto 2-0 il recupero contro il Treggiaia (a segno Fili e Bajrami). Bianconeri che sono quartultimi con 20 punti.

Veniamo poi al girone A di Firenze dove la capolista Capraia cade dopo 16 risultati utili consecutivi (13 vittorie e 3 pareggi), venendo superati 1-0 nel capoluogo toscano dal Duccio Dini, terza forza del campionato. Per i ragazzi di mister Costoli si tratta solo del secondo ko stagionale e conservano comunque 4 punti di vantaggio sul San Polo e 6 proprio sul Duccio Dini a quattro turni dalla fine. A prendersi la vetrina, però, è il bomber del Cortenuova Simone Brienza che con un eurogol praticamente dalla linea di fondo campo regala i tre punti ai rossoblù empolesi nella trasferta di Calenzano. Con questo successo la squadra di Lucchesi lascia all’ultimo posto Malmantile e Serravalle, quest’ultima piegato 1-0 in casa dal Quinto. In una partita avara di emozioni è stata decisiva una sfortunata autorete di De Tommasi nella ripresa. Pareggio a reti bianche poi per il Marcialla a Scandicci contro il San Giusto, in un match caratterizzato dalle grandi parate dei due portieri. Infine sono state rinviate le partite Ponzano-Montopoli e Lazzeretto-Valenzatico. Quest’ultima si recupererà stasera alle 21 al Galli di Fucecchio. Si.Ci.