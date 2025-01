Calcio terza categoria. Ecco il derby Gambassi-Fucecchio

Sarà il derby Casenuove Gambassi-Giovani Fucecchio 2000 ad aprire il lungo fine settimana di Terza Categoria delle formazioni del circondario. La sfida, valevole per la 16esima giornata del girone B di Pisa, è in programma alle 21 al Gonnelli di Gambassi Terme. Sette, invece, le partite che si disputeranno domani. Per lo stesso raggruppamento alle 14.30 il Ponte a Elsa ospita il Città di Montopoli con i favori del pronostico, mentre alle 15 la capolista Calasanzio andrà a far visita all’Atletico Le Melorie e il Ponzano sarà di scena a Treggiaia di Pontedera. Nel girone A di Firenze, invece, alle 15 impegno insidioso per il Marcialla City che riceve il Quinto e trasferta a Cascine del Riccio di Firenze per il Serravalle contro il San Paolino Caritas. Ancora alle 15 in campo il Lazzeretto nella 18esima giornata di Pistoia, sul campo amico contro il Virtus Bottegone, e il Galleno che nel girone B di Lucca ospita il Bioacqua Le Case. Lunedì alle 21.15 al Brandani di Montelupo posticipo del girone A di Firenze, tra Cortenuova e Malmantile per vero e proprio scontro diretto.