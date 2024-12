Calcio: terza categoria. ’El segna semper lu’ Federico Tosi e Marzio Luisotti incantano coi gol

Nella 10ª giornata del campionato di Terza categoria si registra il cambio al vertice nel girone B di Lucca dove il Vorno, grazie ad un altro gol di Manuel Pera (7° in 5 gare!), aggiudicandosi 1-0 lo scontro diretto sul campo del Sant’Alessio opera il sorpasso in vetta. Pareggia 2-2 al “Benelli“ il Lido di Camaiore cui non basta la doppietta di Marzio Luisotti (di cui un gol su punizione) per aver la meglio sullo Spianate. Segno X pure per lo Stiava che fa 1-1 a Galleno segnando con il rientrante Chiarini. Perde invece il Bargecchia, piegato 2-1 dalla terza della classe Villa Basilica dopo aver rimontato l’iniziale svantaggio con una splendida punizione di Francesco Lo Monaco. Gli altri risultati: BioAcqua AV Le Case-Real Borgo Pittini 2-1; Lammari-Veneri 2-1; Atletico Marginone-Traversagna 4-1.

Nel girone unico di Massa Carrara in testa ci sono i campioni in carica del SalaVetitia Seravezza che nell’anticipo del venerdì battono 5-2 il Podenzana al “Buon Riposo“ con tripletta dell’eterno Federico Tosi, rigore di Ramon D’Angina e gol di capitan Soldani. Pari 1-1 in Monti-Sporting Forte dei Marmi, con gol nerazzurro di Michele Ambrosi. Il Retignano fa suo 2-1 (reti di Marrai e Cimardi) il derby con lo Sporting Marina (in gol con Guido Luisi). Successo 2-1 anche per la Montagna Seravezzina sul campo dello Spartak Apuane grazie alla doppietta di Michele Giovannini (un gol su rigore). Altri risultati: Fosdinovo-Attuoni Avenza 4-3; Cinquale-Gragnolese 0-2; San Marco Luni-Don Bosco Fossone 1-2.