Calcio: Terza categoria, fra campionati e coppa. Bargecchia e Stiava ok. Stasera Lido-Seravezza Il Bargecchia si conferma in testa al girone B di Lucca con 6 punti, vincendo il derby contro il Lido di Camaiore. Anche il Stiava ottiene una vittoria, mentre in Massa Carrara primeggiano SalaVetitia Seravezza FC e Sporting Forte dei Marmi.