Calcio: Terza categoria. Il Bargecchia vince il derby contro lo Stiava

Campionato di Terza categoria che inizia al meglio per Bargecchia, Lido di Camaiore, SalaVetitia Seravezza FC e Sporting Forte dei Marmi: tutte vincenti nella prima giornata. Sconfitte invece le altre quattro versiliesi Stiava, Montagna Seravezzina, Sporting Marina e Retignano.

Girone B di Lucca. Il match-clou di sabato era a “Le Colline“ dove c’era il derby massarosese Bargecchia-Stiava. Gli ospiti gialloblù di Davide Ricci sbloccano subito la sfida col rigore di Matteo Bertilotti ma i collinari ribaltano il punteggio già prima dell’intervallo grazie alle reti di Samuele Simoni e di Francesco Lo Monaco (autore di una pregevole zampata aerea che supera il portiere Barsi in pallonetto verso l’angolino opposto). Nella ripresa poi ci pensa il subentrato Michael Del Carlo a definire il punteggio sul 3-1 per il Bargecchia di ’Pippo’ Piana. Il Lido espugna Marginone 2-1 grazie alla solita punizione capolavoro dello specialista Marzio Luisotti e ad una sfortunata autorete dei lucchesi. Gli altri risultati: Bioacque AV Le Case-Spianate 1-1; Lammari-Villa Basilica 2-2; Real Borgo Pittini-Vorno 0-2; Sant’Alessio-Galleno 4-0; Veneri- Traversagna 0-2. Nel prossimo turno spicca già un altro derby versiliese: Lido-Bargecchia.

Girone di Massa. Espugna Fosdinovo 2-1 il Seravezza FC per effetto della doppietta dell’inossidabile Federico Tosi, sempre decisivo anche con 45 anni compiuti. Con due gol di scarto vince lo Sporting Forte dei Marmi che sul sintetico di via Versilia batte 3-1 il Don Bosco Fossone coi gol di Evangelisti, Mussi e Salini. Sconfitta netta della Montagna che al “Tognocchi“ di Minazzana incassa un brutto 3-0 interno dall’Attuoni Avenza (data comunque come una delle favorite di questo campionato). Perdono anche lo Sporting Marina (5-4 con lo Spartak Apuane non bastandogli le reti di Riccò, Cancogni, Neri e Caddeo) ed il Retignano (piegato 5-2 dalla San Marco Luni nel posticipo del lunedì sera: inutili i sigilli stazzemesi di Oprita e El Abid). Le altre partite: Cinquale-Podenzana 1-1; Monti-Gragnolese 2-1.