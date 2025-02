Calcio Terza categoria. Il Buonconvento e il Montepulciano non si fermano mai

Nel girone senese del campionato di Terza categoria la lotta al vertice diventa una questione che riguarda solo il Buonconvento ed il Montepulciano Stazione. I bianconeri hanno infatti battuto in casa per 2-1 il Monticchiello terzo in classifica staccandolo di ben dieci punti: Zacchei e Meconcelli hanno segnato per i locali, Ndiaye per gli ospiti. Il ‘Trenino’ ha risposto con una goleada casalinga ai danni della Virtus Poggibonsi: il 5-1 è stato il frutto delle doppiette di Mazzolai e Laterza e della realizzazione di Marelli. Al terzo posto, al fianco del Monticchiello, c’è ora anche lo Sporting Gracciano, che ha battuto per 1-0 (rete di Pesce) il Rapolano. Il Quercegrossa è quinto, ad appena un punto dalle terze, dopo aver portato a casa un prezioso 0-0 nello scontro diretto per i play-off giocato a Castellina Scalo. Preziosa la vittoria dell’Agrestone a Colle contro il Pievescola per 1-0 (Lapucci): il quinto posto è lontano per entrambe ma il Circolo può ancora sperare… Brutto passo falso del Sant’Albino sul campo dell’Ancaiano: la sconfitta per 2-1 può voler dire l’addio al sogno play-off. Per l’Ancaiano hanno segnato Pieri e Filippini, per i termali Vata. Per il resto il Chiusdino ha battuto la Montanina per 2-1 con le reti di Kamara ed Elarfaoui (ospiti in gol con Medico) ed il Monteriggioni ha pareggiato 2-2 a Geggiano (doppietta di Lasorella e per il Geggiano Rinaldi e Catana).

Nel girone aretino Bonaventura e Solfanelli regalano al Chianciano la vittoria per 2-0 nel derby interno con il Petroio. Con questi tre punti, la Virtus entra in piena zona play-off. Positivo quindi l’esordio di mister Michele Zamperini. Il Montallese, impegnato in casa della capolista Faellese, non riesce a reggere l’urto e perde per 4-1. Il gol dei senesi è stato segnato da Chifor.

Giuseppe Stefanachi