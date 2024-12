Calcio: Terza categoria. Il Lido batte lo Stiava. Seravezza al comando

La Terza categoria nel weekend pre-natalizio ha vissuto la sua penultima giornata di campionato, sia nel girone B di Lucca sia in quello unico di Massa Carrara. Ripresa dal 4 gennaio.

Girone lucchese. Mentre il Vorno si è ripreso la vetta della classifica in questo continuo testa a testa col Sant’Alessio, ecco che il Lido di Camaiore ha fatto suo 3-2 il derby versiliese con lo Stiava: al “Benelli decidono le reti di Marzio Luisotti su punizione, di Andrea Pardini e di Ceragioli che danno i 3 punti ai cavallucci mentre agli altri gialloblù non bastano i gol di Caniparoli di testa e di Barsottelli. Pareggio senza reti in Bargecchia-Galleno: lo 0-0 non accontenta nessuno, sdegnando soprattutto il direttore dei collinari Paolo Bartolini. Gli altri risultati della 12ª giornata: Lammari-Vorno 0-1; Sant’Alessio-Villa Basilica 1-1; Atletico Marginone-Spianate 1-2; BioAcqua AV Le Case-Traversagna 4-2; Veneri-Real Borgo Pittini 1-0.

Girone apuano. Il SalaVetitia Seravezza campione in carica si (ri)laurea anche campione d’inverno con una giornata di anticipo essendo a +4 sulle tre seconde. Alle spalle della formazione di coach Claudio Guidi ci sono lo Sporting Forte dei Marmi ed il Monti, reduci da poker di rilievo raggiungendo al secondo posto la Don Bosco Fossone (sconfitta dallo Spartak Apuane). La capolista verdazzurra nel posticipo del lunedì sera ha espugnato 2-0 le “Iare“ contro il Cinquale coi gol di Balduini e Federico Tosi (che chiude il suo 2024 con ben 24 reti nell’anno solare!). Nell’altro "monday-night" lo Sporting Marina fanalino di coda (alla sua 10ª sconfitta in questo campionato) perdeva 3-0 anche sul campo dalla Virtus San Marco Luni. Lo Sporting Forte sabato aveva battuto 4-0 nel derby la Montagna Seravezzina segnando con Michele Ambrosi, Alessio Maggi, Lorenzo Maggi e Lorenzo Balduini. Sconfitta interna pesante invece per il Retignano, piegato 3-0 fra le mura amiche del “Macchiarini-Ricci“ dal Podenzana. Gli altri risultati della penultima d’andata: Spartak Apuane-Don Bosco Fossone 2-0; Fosdinovo-Gragnolese 0-4.