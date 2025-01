Calcio Terza categoria. Il Montepulciano supera la Montanina. Bene l’Ancaiano

Il Montepulciano Stazione espugna il rettangolo della Montanina nel turno inaugurale del 2025 (tre sfide giocate al sabato, cinque di domenica). Gli ospiti vincono col punteggio di 3-1 - Terrosi e due volte Mazzolai, mentre per i locali è andato a segno Perugini - nella giornata dello 0-0 nell’anticipo del Buonconvento, altra leader del girone senese di Terza categoria, in casa con il team colligiano dell’Agrestone.

Reti bianche pure nella gara tra Sporting Gracciano, sempre nell’anticipo, sul campo di gioco del Monticchiello. Maggiorelli e Camilloni, per il Geggiano, i firmatari delle reti che hanno permesso ai padroni di casa di battere, con il punteggio di 2-1, il Chiusdino, a sua volta a segno con Alusine.

Si risolve con un botta e risposta il derby stracomunale tra il Monteriggioni e il Castellina Scalo: Martire e Chiarezza, rispettivamente, i realizzatori per il definitivo verdetto di parità, 1-1, dell’incontro molto atteso dalle due comunità limitrofe disputato al campo sportivo di Uopini.

Ferrandi e Mensini, dal canto loro, consentono all’Ancaiano di avere ragione col punteggio di 2-1, fuori casa, del Pievescola. Il Rapolano rifila il tris alla Virtus Biancoazzurra. Cenni, Galassini e Sangermano, i protagonisti del tabellino per la compagine termale, di fronte al giovane team virtussino di Poggibonsi.

Affermazione rotonda, in questo caso col risultato finale di 3-1, del Quercegrossa sul Sant’Albino Terme. Isidori segna per gli ospiti. Per il Quercegrossa, invece, i centri ad opera di Crocetta e Pagliantini, con il contributo anche di una autorete per fissare il verdetto, appunto, sul 3-1 in favore dei padroni di casa in una partita a tratti anche equilibrata nella quale sono stati comunque i locali ad archiviare i 90 minuti intascando i tre punti.

Paolo Bartalini