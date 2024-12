Calcio Terza categoria. Il Montepulciano segna nove gol al Monteriggioni

Una giornata con numerosi gol in Terza categoria, tra gli esiti degli anticipi e le sfide domenicali. Le gare disputate sabato si risolvono con il 3-0 dell’Ancaiano sul Geggiano CRAL Mps (Ferrandi, Serravalle, Roncucci) e il 4-0 dello Sporting Gracciano sul Buonconvento, grazie alle doppiette di Ciulla e di Pesce. Vince in rimonta la Virtus Biancoazzurra, 2-1 - seconda vittoria stagionale per i padroni di casa - sul Chiusdino. Al vantaggio ospite fa seguito la doppia replica locale con Berti, su rigore e poi su azione. Il risveglio virtussino, al campo sportivo Don Emidio Smorti di Poggibonsi, è anche nel segno di Virgilio, che entra nella ripresa e contribuisce al capovolgimento degli scenari. Esordio fra i titolari di Sardelli, giunto dal San Gimignano. Previsti altri ingressi nei prossimi giorni nella Virtus Biancoazzurra. Doppietta da rimarcare anche da parte di un giocatore del Quercegrossa, Crocetta, nel 2-0 contro Montanina. Il Pievescola, per 3-2, espugna il campo di gioco di Rapolano Terme. Locali in gol con Cenni e Sanguineti, ospiti a loro volta a segno con Abate, Dia, Pecuri. Senza reti invece il confronto fra Sant’Albino Terme e Monticchiello, unico zero a zero in una giornata dalle tante segnature. Il Montepulciano Stazione rifila nove reti al fanalino Monteriggioni: Laterza segna un poker personale. A segno anche Torzoni, Pellegrini e Lombardi e nel consuntivo sul tabellino della partita anche due autoreti degli ospiti. Il Castellina Scalo ha la meglio, grazie al centro di Arigò, sul circolo Agrestone: 1-0 il finale del match.

Paolo Bartalini