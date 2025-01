Calcio Terza categoria Il Monti si rafforza. Riflettori sulla sfida Gragnolese-Sporting Forte

È un turno particolare, il sedicesimo di Terza categoria, che si è aperto ieri sera al ’Buon Riposo’ con la partita tra la reginetta Salavetitia Seravezza (40 punti) e lo Spartak Apuane (30). Il sabato giocato si apre alle 15 con il big match Gragnolese- Sporting Forte dei Marmi; alla stessa ora scendono in campo Retignano-Fosdinovo e mezz’ora dopo c’è la sfida Cinquale-Virtus San Marco Luni. Alle 18,30 il Don Bosco al ’Boni’ è chiamato all’immediato riscatto contro la Montagna Seravezzina.

Completano il turno le partite in programma lunedì: al ’Paolo Deste’ (ore 20,30) confronto tra Attuoni e Podenzana, mentre al ’Pedonese’ si incrociano Sporting Marina e Monti. La squadra lunigianese, sorprendendo un po’ tutti, nelle ultime ore ha piazzato una sorta di doppio colpo-mercato, assicurandosi le prestazioni del portiere Gianmaria Leone (2003), per far fronte all’assenza di Novarino, e di Luca Bonini, 21 anni, centrocampista di grande corsa e tecnica, in forza fino a pochi giorni fa alla Massese.