CALCIO TERZA CATEGORIA: il programma del weekend. Il San Giusto se la vede con l’Eureka. La Briglia a Seano contro il Bacchereto

Una giornata equamente divisa fra il sabato e la domenica, con quattro partite per giorno. E’ la curiosa suddivisione delle sfide in programma per la sedicesima giornata del campionato di Terza Categoria, che prenderà il via oggi. Le prime due della classe scenderanno in campo domani, in due dei quattro posticipi: la Valbisenzio Academy capolista riceverà alle 15 il Tobbiana, con l’obiettivo di mantenere il primato in classifica (potendo contare anche su una gara in meno). E il San Giusto, secondo a tre lunghezze di distanza dai valbisentini, spera in un passo falso dei rivali per centrare l’aggancio, a patto di battere tuttavia l’Eureka. Entrambe le squadre più in forma del torneo giocheranno conoscendo già il risultato delle altre concorrenti. E La Briglia Vaiano potrebbe issarsi al primo posto affiancando i "cugini" della Valbisenzio, almeno per ventiquattr’ore. Anche se non sarà facile, perché per riuscirci il sodalizio vaianese dovrà violare il terreno di gioco di un Bacchereto agguerrito (alle 15 a Seano). Vuole rientrare nella lotta di vertice anche la Polisportiva Naldi, superando il Carmignano nel derby delle 14,30. Il programma del sabato sarà completato da Paperino San Giorgio – Eurocalcio "B" (che come al solito non assegnerà alcun punto valido ai fini della graduatoria) e da Grigano – Colonnata, che vedrà sfidarsi due compagini desiderose di risalire la china. Attenzione però a La Libertà Viaccia, che potrebbe a determinate condizioni agguantare la quinta piazza: gli uomini di Simone Sensi ospiteranno domani alle 15 il Montepiano e solo un’eventuale giornata-no potrebbe negare loro l’intera posta in palio. Alle 14,30 comincia invece BGV Soccer – Las Vegas: il sodalizio valbisentino di coach Shehaj vuole pian piano avvicinarsi alle zone nobili e sconfiggendo i poggesi lancerebbe un segnale chiaro.

Giovanni Fiorentino