Calcio: terza categoria (il punto sui gironi di lucca e di massa a due giornate dalla fine). Marzio Luisotti: gol e assist per il Lido. Il SalaVetitia Seravezza si guarda le spalle

In Terza categoria è arrivato il verdetto (atteso) della vittoria del Vorno nel girone B di Lucca con due turni d’anticipo rispetto al termine della regulars season. Il Lido di Camaiore sabato ha pareggiato 2-2 col Villa Basilica segnando con Marzio Luisotti su punizione pennellata delle sue e con Filippeddu (su super assist dello stesso Luisotti). Sconfitte di misura per Stiava (1-0 a Lammari) e Bargecchia (2-1 in casa col Traversagna: ai collinari non basta il gol di Chiusalupi su rigore). Gli altri risultati della 24ª giornata: Marginone-Vorno 1-2; Sant’Alessio-Real Borgo Pittini 2-2; BioAcqua AV Le Case-Veneri 2-0; Galleno-Spianate 0-3.

Nel girone apuano per questa 24ª, dopo che già la settimana precedente si erano giocate SalaVetitia Seravezza-Sporting Marina 6-0 e Virtus San Marco Luni-Attuoni Avenza 2-0, si sono disputate sabato pomeriggio le restanti cinque gare che completavano il terzultimo turno di campionato col Monti che si conferma in seconda posizione a -2 dalla capolista seravezzina. Poi ci sono Dono Bosco Fossone e Gragnolese rispettivamente a -3 e a-4 dalla vetta. Lo Sporting Forte dei Marmi batte lo Spartak Apuane 5-4 in rimonta al termine di un confronto scoppiettante: i gol nerazzurri sono di De Wit, Salini, Ambrosi (doppietta) e Alessio Maggi. Pari 1-1 della Montagna Seravezzina a Fosdinovo: rete nerogialla di Giannecchini in tap-in sul rigore fattosi parare da Giovannini. Il Retignano perde 4-1 in casa con la Gragnolese: gol della bandiera stazzemese di Marsili. Gli altri risultati: Monti-Podenzana 2-1; Cinquale-Dono Bosco Fossone 0-1.