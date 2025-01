Calcio Terza Categoria. Inizia stasera il 2025 del Fucecchio. Marcialla in campo domani alle 15

Sono Giovani Fucecchio 2000 e Casenuove Gambassi le prime due squadre locali a scendere in campo nel nuovo anno per quanto riguarda il campionato di Terza Categoria. Entrambe impegnate nel girone B di Pisa, apriranno stasera la tredicesima giornata. I bianconeri ospiteranno alle 20.45 l’Oltrera con l’obiettivo di sorpassarlo in classifica. Il team di Pontedera ha infatti un solo punto in più dei fucecchiesi e in trasferta non ha mai vinto.

Alle 21 al Gonnelli di Gambassi Terme, invece, il Casenuove riceve la Stella Azzurra, formazione che con 17 punti insegue a meno otto i termali ma che può ancora ambire a un posto nei play-off. Gli uomini di mister Ceccatelli devono però cercare di mettere pressione alla capolista imbattuta Calasanzio, di scena domenica alle 14.30 a Casciana Terme Lari in un vero e proprio scontro diretto. I pisani sono infatti terzi con quattro lunghezze di ritardo ed hanno l’attacco più prolifico con la media di oltre due gol a partita in casa.

Domani alle 14.30 a Ponte a Elsa, infine, interessante derby tra i biancorossi locali e il Ponzano, separati da appena un punto in classifica ai margini della zona play-out. Sempre domani, ma alle 15 a San Vincenzo a Torri sfida ad alta quota anche per il Marcialla nella prima giornata di ritorno del girone A di Firenze. Oltre allo 0-0 dell’andata le due compagini si sono affrontate anche nel primo turno di Coppa Provinciale, dove ebbe la meglio il Marcialla (3-0 in casa), ma il San Vincenzo a Torri è l’unica squadra ancora imbattuta in campionato e sul proprio campo ha segnato finora 19 reti subendone soltanto una. Il Marcialla però ha solo 5 punti in meno e può accorciare le distanze.

Nel medesimo raggruppamento domenica alle 14.30 derby testa coda tra Serravalle e la capolista Capraia e sfida esterna per il Cortenuova in casa dell’Euro Calcio Firenze. Sempre domani alle 15 il Galleno ospita il Lido di Camaiore nel girone B di Lucca, mentre domenica alle 14.30 il Lazzeretto riceve il Cerbaia, terzultimo in classifica, nel torneo pistoiese.

Si.Ci.