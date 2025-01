Calcio Terza categoria: la bella impresa del portierone Coveri. A 46 anni para rigore: primo punto per La Briglia

Aveva dato l’addio al calcio nei mesi scorsi, tanto per godersi la famiglia quanto per la carta d’identità che segnava una cifra non molto lontano dal mezzo secolo di vita. Ma quando la sua ex-squadra, quella di cui era un pilastro sino a non molto tempo fa, ha avuto bisogno, lui ha risposto presente: è tornato a giocare, si è infilato nuovamente i danni si è rivelato il migliore in campo nel match che ha consegnato al fanalino di coda La Briglia il primo punto stagionale. E’ la storia di Alessandro Coveri, portiere del sodalizio vaianese quando sino a poche stagioni fa la società lottava per la promozione in Seconda Categoria, che a 46 anni ha dato un contributo decisivo al pareggio ottenuto dai vaianesi ad Usella contro la corazzata Carraia, neutralizzando un rigore. Un ritorno figlio del caso e della necessità. "Il portiere era indisponibile e per una serie di vicissitudini iniziate a seguito dell’alluvione, la rosa è corta. Quando i dirigenti mi hanno chiesto di dare una mano, non ho potuto dire di no: è una questione affettiva, sono legato a questa società – ha commentato l’estremo difensore quarantaseienne – direi che serviva un risultato positivo, i ragazzi lo meritavano per l’impegno".

Questa è una stagione no per la La Briglia: il club valbisentino, prima del ritorno di Coveri, aveva perso tutte le partite disputate ed ancora adesso occupa l’ultima posizione in Terza Categoria. Ma chissà che il pareggio a reti inviolate contro il Carraia, ottenuto soprattutto grazie al penalty parato da Coveri (che proprio a causa di questo risultato ha perso la vetta della classifica a beneficio del Tobbiana) non possa rappresentare la svolta. "Non so se rimarrò fino alla fine del torneo. Ma quel che mi interessava era dare un messaggio ad un bel gruppo che ha bisogno di fiducia – ha concluso – le difficoltà non mancano, ma i ragazzi si sono sempre impegnati e meritavano intanto questa soddisfazione. Ora mi auguro che presto possa arrivare finalmente anche la prima vittoria".

Giovanni Fiorentino