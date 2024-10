Calcio Terza categoria. La Virtus Biancoazzurra di mister Vannini punta sui giovani

La Virtus Biancoazzurra partecipa alla Terza categoria con una squadra giovane composta da diversi ragazzi del Settore Giovanile virtussino. Per la guida del gruppo la società poggibonsese ha scelto mister Carlo Vannini (nella foto), allenatore giovane ma con alle spalle tanta esperienza tra Settore giovanile e prime squadre.

Ricordiamo di lui la vittoria ai play-off con il Pievescola nel campionato di Terza, gli anni alla guida degli Juniores regionali della Colligiana, i successi nei campionati regionali e provinciali a Gracciano e a San Gimignano e le belle esperienze col Radicondoli e col San Donato Tavarnelle.

"Sono davvero entusiasta per questa nuova sfida – spiega Vannini – con ragazzi seri e determinati a far bene. Sono molto giovani ma questo non mi preoccupa. Mi piace lavorare coi giovani e la recente esperienza a Pievescola è la dimostrazione che si può far bene in Terza Categoria se si lavora con serietà. Sicuramente troveremo delle difficoltà soprattutto sui campi più ostici ma è tutta esperienza che farà crescere loro per il futuro".

La voglia di ripartire con questo nuovo progetto Virtus, è tanta. "Sì, tolte 3/4 squadre che secondo me sono da categoria superiore, ci sono molte squadre alla prima esperienza quindi sono convinto che potremo giocarcela con chiunque. L’entusiasmo sarà la nostra carta in più".