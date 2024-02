Calcio Terza Categoria. L’Avane fa suo il derby empolese. L’ex Gjelaj non basta al Calasanzio

L’ex Gjelaj ha provato a tirare un brutto scherzo ai suoi vecchi compagni siglando il momentaneo 1-1, ma pur soffrendo fino al 90’ l’Avane ha fatto suo il derby empolese contro il Calasanzio staccando nuovamente La Corte, la cui gara è stata rinviata per campo impraticabile, in vetta al girone B di Pisa. Dopo il vantaggio dei gialloneri locali firmato da Khazen, i ’cugini’ sono appunto riusciti a pareggiare ma proprio allo scadere in 9 contro 10 la squadra di Lazzoni è stata beffata dal guizzo di Mouthi. Nello stesso raggruppamento vittoria 3-0 a tavolino per il Ponzano, visto che il Freccia Azzurra non si è presentato, mentre nel posticipo di lunedì sera niente da fare per il Giovane Fucecchio 2000 a Pontedera contro l’Oltrera. I padroni di casa si sono infatti imposti con un netto 4-1, rete della bandiera bianconera ad opera di Abazi. L’Oltrera raggiunge così quota 24 punti e si porta a sole 2 lunghezze dal posto play-off del Ponte a Elsa, che nell’ultimo turno ha riposato.

Passiamo invece al girone A di Firenze, dove tra le compagini del circondario l’unica a gioire è stata il Marcialla City. I biancazzurri hanno infatti superato 2-1 in casa il San Michele Cattolica Virtus, formazione che in classifica li precedeva di ben 11 lunghezze. A firmare il successo sotto la grandine sono stati il vantaggio di Casamonti e la zampata di Andreotti dopo il momentaneo pareggio dei fiorentini. Marcialla che tornerà subito in campo stasera alle 20.30 ospitando la capolista La Lanterna nel recupero della 20esima giornata non disputata lo scorso 10 febbraio. Sconfitta, terza di fila, a sorpresa invece per il Capraia, che a Montelupo cede 4-1 al Firenze Nord. Inutile la rete di Pellegrini. Con lo stesso risultato cade anche il Serravalle sul campo del Carraia, mentre lo Sporting Lazzeretto viene superato 3-0 tra le mura amiche dalla corazzata La Lanterna. Il team di Lastra a Signa sta infatti guidando la classifica con ben 19 vittorie nelle 21 partite disputate finora.

Si.Ci.