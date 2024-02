Calcio Terza Categoria. L’Avane pareggia e resta in vetta. Diciolla fa esultare il Ponte a Elsa

Nel girone di Pisa, l’attesissimo scontro al vertice nel campionato di Terza Categoria finisce con un pareggio. A Calci infatti La Corte e l’Avane non si fanno del male: il gol di Bartoletti permette agli ospiti di restare al comando della classifica con un punto di vantaggio rispetto alle dirette contendenti.

In chiave play-off torna invece ad esultare il Ponte a Elsa che raggiunge la vittoria grazie a una rete di Diciolla al 70’ a discapito del Freccia Azzurra. Il Ponte a Elsa riesce così ad abbracciare il quinto posto in classifica a quota 23 punti, soltanto a meno tre dal terzo posto occupato al momento dal Perignano. Il Calasanzio è costretto ad arrendersi per tre reti a zero ad Arena Metato di Pisa contro il Porta a Lucca, rimanendo così all’ottavo posto in classifica a quota 17 punti a meno tre dal sesto posto occupato dal Castel Del Bosco. Infine seconda vittoria di fila per il Ponzano, che grazie ai gol di Rosselli e Narducci riesce ad avere la meglio contro il fanalino di coda Marciano per 2-1. Con questa vittoria il Ponzano aggancia così proprio il Calenzano a quota 17 punti.

Nel girone di Firenze le squadre locali escono tutte sconfitte dai rispettivi incontri in campionato, non riuscendo ad avere la meglio contro le loro contendenti.

Nonostante la sconfitta subita contro l’Atletico Esperia, il Capraia continua ad essere saldamente ancorato alle posizioni che permettono di accedere ai play-off, occupando il terzo posto in solitaria a quota 44 punti, a meno tre dalla seconda posizione occupata dal Bibe 1964. Da segnalare, in conclusione, la gara rinviata tra il Marcialla City e La Lanterna a per campo impraticabile a causa del maltempo.

