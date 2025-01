Calcio Terza categoria. Oggi due anticipi. Si gioca a Geggiano e Monticchiello

Il girone senese di Terza si apre oggi con Monticchiello-Agrestone e Geggiano-Virtus Biancoazzurra. Confronti equilibrati, anche se la classifica sembra strizzare l’occhio alle compagini di casa. E le due battistrada? Giocheranno domani: ma se il Buonconvento è atteso a Uopini dal Monteriggioni in un classico testa-coda, il Montepulciano Stazione dovrà stare attento a Sant’Albino. I gialloverdi vorranno vincere per avvicinarsi ai play-off! E già che siamo in tema, ecco il big-match Quercegrossa-Sporting Gracciano: le due squadre sono separate da appena due punti! Montanina-Castellina Scalo, Pievescola-Chiusdino e Rapolano-Ancaiano chiudono il programma. Nel girone aretino il Petroio non può mancare il successo oggi contro il Tregozzano: sarebbe imperdonabile! Stessa situazione domani per la Virtus Chianciano in casa del Kerigma ultimo. Tra Montallese e Lorese chi vince può ancora sognare i play-off...

Giuseppe Stefanachi