Calcio Terza Categoria. Play-off a rischio per il Capraia. Sorridono Marcialla e Lazzeretto

Un pareggio conquistato in 9 contro 11, ma che sa di beffa quello raccolto dal Capraia sul campo del Carraia nella penultima giornata del girone A di Terza Categoria fiorentina. Con questo punto i gialloblù salgono quindi a quota 61, vedendosi agganciare al 3° posto dalla Sestoese, ma con il rischio di vedere il distacco dalla seconda salire a 11 punti, oltre quindi alla ’forbice’ consentita per disputare i play-off. Eventualità che si realizzerebbe se il Bibe 1964 vincesse il recupero di stasera alle 21 a Cerbaia val di Pesa contro il Serravalle, gara che riprenderà dal 7’ sul punteggio di 1-0 per i fiorentini dopo che il match è stato sospeso sabato scorso a causa di una forte grandinata nell’Empolese. A meno 11 con gli ultimi 90 minuti da giocare, per centrare gli spareggi promozione, i capraini dovrebbero battere in casa il modesto Quinto, ma soprattutto sperare che il Bibe 1964 non vinca contro la capolista e già promossa La Lanterna. Tornando al match contro il Carraia, pareggiato per 2-2, per il Capraia sono andati in gol Botti e Allegri.

A sorridere nell’ultimo fine settimana sono state invece Marcialla City e Sporting Lazzeretto. Partiamo dai certaldesi, che dopo aver vinto 4 gare in 26 giornate hanno fatto 9 punti nelle ultime 3 segnando 13 dei loro 38 gol stagionali. Il secondo successo di fila in casa è arrivato con un secco 4-2 inflitto all’Atletico Valdipesa, agganciato così a 24 punti e sorpassato al quintultimo posto per il miglior bilancio negli scontri diretti. Bartolini, Scali, Andreotti e Casamonti i marcatori azzurri. Bel tris anche per il Lazzeretto, che tra le mura amiche liquida il Calenzano con la doppietta di Morelli (11 reti stagionali per lui) e il centro di Governi. Un successo che permette ai biancorossi di interrompere una striscia di risultati da un solo punto in 4 partite, raggiungendo al 10 posto con 34 punti il Firenze Nord.

Si.Ci.