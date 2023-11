Calcio Terza Categoria. Ponzano agli ottavi di coppa. In campo altre tre squadre

Dopo il Calasanzio anche il Ponzano approda agli ottavi di finale di Coppa Provinciale 3ª Categoria di Firenze. Grazie a un gol nei minuti di recupero, infatti, la squadra di Gargiulo ha battuto 1-0 in casa il Giovani Fucecchio 2000, chiudendo a 4 punti proprio davanti ai bianconeri il triangolare che comprendeva anche l’Avane, ultimo a quota 1. In campionato, invece, i gialloblù empolesi si sono visti rinviare la gara sul campo del Marciana per impraticabilità del campo. Nello stesso girone B di Pisa, il Ponte a Elsa è uscito indenne dal campo del Freccia Azzurra grazie all’1-1 siglato su rigore da Riccardo Lenti. Sconfitte interne invece per Calasanzio ed Avane, superate rispettivamente da Porta a Lucca (inutile il gol di Vaglini) e La Corte (per i gialloneri empolesi ha segnato Mouthi).

Nel girone A di Firenze, invece, cinquina del Capraia nella ’tana’ del Firenze Nord con cinque marcatori diversi: Ciulli, Grosso, Botti, Cioni e Allegri. E proprio i ragazzi di mister Costoli torneranno in campo oggi alle 15 a Lazzeretto per l’ultima gara del triangolare del 1° turno di Coppa Provinciale comprendendo anche il Serravalle. Sporting che nell’ultimo turno di campionato ha ceduto 3-1 a Lastra a Signa contro la capolista La Lanterna (gol biancorosso di Perri. Sconfitte pure Serravalle (inutile il rigore finale di Cissè) e Marcialla (a segno Scali) contro Carraia e Cattolica Virtus. Marcialla che stasera alle 20.30 sarà a sua volta a San Vincenzo a Torri per l’impegno di coppa.

Si.Ci.