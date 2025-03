Calcio Terza Categoria. Ponzano sconfitto 2-0. Ecco le prossime sfide

Soltanto due le squadre locali di Terza Categoria che hanno regolarmente disputato le proprie partite nell’ultimo weekend condizionato dal maltempo. Si tratta del Galleno, sconfitto 4-1 a Stiava nel girone B di Lucca e del Ponzano, battuto 2-0 a Pontedera dalla Stella Azzurra. I primi nel prossimo fine settimana non giocheranno perché il Comitato provinciale di Lucca farà recuperare tutte le gare rinviate la scorsa giornata, mentre gli empolesi torneranno in campo sabato prossimo alle 16.15 in casa contro il Città di Montopoli. Weekend, il prossimo, che si aprirà già stasera con la prima gara del girone A di Firenze, la cui giornata del 14-15-16-17 marzo è stata fatta slittare interamente di una settimana. La prima squadra locale a scendere in campo sarà il Marcialla, impegnato appunto stasera alle 21 al Bartolozzi di Scandicci contro il San Giusto.

Domani sera, via alla 24esima giornata del raggruppamento B di Pisa con lo scontro al vertice tra Calasanzio e Casenuove Gambassi, fischio d’inizio alle 20.45 a Pagnana. Alla stessa ora il Giovani Fucecchio 2000, che solo ieri sera ha recuperato il match casalingo contro il Treggiaia, sarà invece di scena a Lari contro il Perignano. Due, poi, le sfide in programma sabato pomeriggio. Oltre alla già citata partita del Ponzano, infatti, alle 15 a Lazzeretto si disputerà anche il match tra i biancorossi di casa e il Valenzatico, valevole per la 26esima giornata del torneo pistoiese. Domenica invece toccherà a Serravalle, Ponte a Elsa e Capraia, impegnate rispettivamente alle 14.30 a Cortenuova contro il Quinto, alle 15.30 a Cascine di Buti contro il Monteserra e alle 18 al Bacci di Firenze contro il Duccio Dini. A chiudere questo lungo fine settimana di Terza Categoria sarà il posticipo del girone A di Firenze di lunedì prossimo del Cortenuova, che alle 21 andrà a far visita al Calenzano. Restano, invece, ancora da programmare i recuperi del girone B di Pisa Casenuove Gambassi-Casteldelbosco e La Borra-Calasanzio, e quello di Pistoia Ramini-Lazzeretto.