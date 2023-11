Calcio Terza categoria. Sabato di sfide. Quattro gli anticipi in programma

Quattro anticipi nel girone senese del campionato di terza categoria ed almeno due di queste gare sono di prima grandezza: Campiglia-Ancaiano e Chiusdino-Monticchiello valgono infatti almeno la zona play-off. E poi c’è la capolista Quercegrossa che ospita il Petroio, mentre Geggiano-Buonconvento consentirà a chi vince di uscire dall’anonimato. Domani spicca un incertissimo Montanina-Montepulciano Stazione: in palio punti pesantissimi! Vescovado favorito in casa con il Monteriggioni (ma attenti alle sorprese…) ed alle 15.30 inizierà Virtus Chianciano-Castellina Scalo. Riposa la Rionese. Domanda secca a Claudio Becherini, ex tecnico del Montepulciano Stazione: chi vince il campionato? "Le favorite sono Quercegrossa e Campiglia. Ma attenti anche al Monticchiello…". Nel girone aretino il Sant’Albino cerca il rilancio a Bucine: dopo le prime tre vittorie, solo un punto in tre gare!

Giuseppe Stefanachi