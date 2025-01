Calcio Terza Categoria. San Polo supera il Capraia in vetta. Serravalle trova la prima gioia

Prima storica vittoria in campionato per il Serravalle che passa con merito a Cascine del Riccio di Firenze contro il San Paolino Caritas. Dopo aver sprecato due volte un gol di vantaggio nella precedente gara casalinga contro l’Euro Calcio, infatti, nell’ultimo turno del girone A della Terza Categoria di Firenze la squadra di mister Mauri ha vinto 3-1 grazie alle reti di Agozzino e alla doppietta di Granato. Un premio alla tenacia e alla crescita di un gruppo, che nonostante i risultati scarseggiassero non ha mai smesso di crederci. Nello stesso raggruppamento il Marcialla non va oltre l’1-1 casalingo con il Quinto (rete locale di Andreotti), mentre il Cortenuova viene superato 1-0 a domicilio dal Malmantile. Turno di riposo per il Capraia, che si è visto staccare di 3 punti in vetta dal San Polo, dilagante a Calenzano.

Tutte a segno invece le squadre locali in corsa per la promozione nel girone B di Pisa. Un gol di Caciagli ha permesso alla capolista Calasanzio di espugnare il campo dell’Atletico Le Melorie, mentre una doppietta di Pisano e le reti di Viggiano e Giomarelli hanno firmato il 4-0 con cui il Ponte a Elsa si è sbarazzato in casa del Città di Montopoli. I biancorossi hanno 3 punti di ritardo dalla vetta, ma con una partita da recuperare. Tris casalingo poi per il Casenuove Gambassi ai danni del Giovani Fucecchio 2000, passato però in vantaggio con un rigore trasformato da Pinori. A firmare la rimonta termale ci hanno pensato Koceku, Volpini e Meoni. Niente da fare invece per il Ponzano, caduto 3-0 sul campo del Treggiaia. Nel torneo pistoiese al Lazzeretto non basta un gol di Valenti e un rigore parato da Mannucci per avere la meglio del Virtus Bottegone, capace di trovare l’1-1 a un quarto d’ora dalla fine. Infine, il Galleno cede 1-0 sul proprio campo al Bioacqua Le Case nel raggruppamento B di Lucca.

Si.Ci.