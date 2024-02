Calcio Terza Categoria. Scatto play-off per il Ponte a Elsa. Il Calasanzio frena il forte La Corte

Sabato prossimo sarà in programma il derby di ritorno ad Avane, ma intanto i gialloneri devono ringraziare il Calasanzio se possono forgiarsi del primato del girone B della Terza Categoria di Pisa. Osservando un turno di riposo, infatti, la squadra di Coppola poteva essere scavalcata al comando da La Corte, ma i ’cugini’ gialloblù sono riusciti ad imporre il pari ai pisani, che così hanno potuto solo agganciare in vetta l’Avane a quota 33. Il 2-2 finale per il Calasanzio porta le firme di Barbieri e Mati. La formazione di mister Lazzoni sale a 18 punti, lontana però 8 lunghezze dai play-off. Spareggi promozione che invece continua a sognare il Ponte a Elsa, specialmente dopo l’ultimo successo per 2-0 del derby di Fucecchio contro il Giovani 2000, grazie alle reti nella ripresa di Palandri e Rigatti. I biancorossi mantengono infatti il 5° posto con 26 punti. Nello stesso raggruppamento riposo anche per il Ponzano (ricordiamo infatti che lo Zambra si è ritirato).

Passiamo adesso al girone A di Firenze, dove il Capraia è uscito sconfitto con un rocambolesco 4-3 dal Bozzi di Firenze contro il Bibe 1964, nello scontro diretto tra le prime due inseguitrici della capolista La Lanterna. In un susseguirsi di emozioni ai ragazzi di coach Costoli non è bastata la doppietta di Botti (undicesimo centro stagionale) e il centro di Gori. È tornato invece al successo lo Sporting Lazzeretto, capace di calare il poker a Monterappoli contro il fanalino di coda Serravalle. Mattatore del match Perri (vice capocannoniere con 15 reti a 2 lunghezze da Nuti del Bibe 1964) con una doppietta, mentre gli altri due gol biancorossi portano la firma di Wajid e Boni. Lazzeretto che rimane quindi a metà classifica con 27 punti. Niente da fare, infine, per il Marcialla City, superato 3-0 a Sesto Fiorentino dalla quotata Sestoese, quarta forza del campionato. I certaldesi restano quindi penultimi.

Simone Cioni