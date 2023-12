Calcio Terza categoria. Sorpresa in Coppa, eliminato il Punta Marina

Si giocano oggi tre dei quattro quarti di finale della 9ª edizione del Memorial Vitali, ovvero la Coppa di Terza Categoria. E già ieri si è avuta la prima sorpresa, infatti il Punta Marina, campione d’Inverno nel girone A con largo margine, è stato battuto a Piangipane 4-3 ai rigori dai Coyotes. Infatti, va ricordato che al termine dei 90’ in caso di parità il regolamento prevede direttamente i calci dal dischetto. Dunque sono i Coyotes i primi a raggiungere le semifinali, nelle quali aspettano la vincente della partita tra Porto Corsini e Lugo con la prima nona nel girone A e la seconda quinta nel girone B. L’altra finalista – il cartellone è già stato sorteggiato – sarà la formazione vittoriosa tra Pro Loco Reda-Brisighella e Mezzano-Junior Cervia. Naturalmente, dando un’occhiata ai punti e alla classifica, il Mezzano – al momento secondo nel gruppo A – e il Brisighella, capolista del girone B, si dividono i favori del pronostico per l’approdo alle semifinali. Intanto nel recupero di campionato, che chiude il girone A di Terza, il Bisanzio – grazie ad una tripletta di Zeka e al gol di Curti – supera 3-1 a domicilia la Polisportiva Camerlona e sale a 12 punti in classifica, avvicinando la zona playoff. Coppa Terza Categoria Ravenna, 9º Memorial Vitali (quarti, ore 14,30): P. Corsini-Lugo, P. L. Reda-Brisighella, Mezzano-J. Cervia. Ieri: Coyotes-P. Marina 4-3 ai rigori.

u.b.