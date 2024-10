Calcio: Terza categoria. Tosi non perde il vizio. E il Seravezza FC vola

In Terza categoria un solo nome riecheggia potentissimo anche questa settimana: Federico Tosi! Il sempiterno cannoniere pietrasantino venerdì sera ha piantato un’altra tripletta da sballo griffando il successo 3-2 del suo SalaVetitia Seravezza FC nel derby con lo Sporting Forte dei Marmi del fratello Francesco Tosi (pure lui a segno, da subentrato, con un gol per palati fini). Il bomber Federico Tosi a 45 anni suonati sa sempre come fare la differenza in campo.

Girone B di Lucca. La 4ª giornata è amara per le versiliesi. Perdono infatti le due massarosese Bargecchia (1-0 in casa a “Le Colline“ contro BioAcqua AV Le Case) e Stiava (2-1 sul campo del Traversagna non bastandogli la rete di Alessandro Dati). Pareggio nel "monday-night" per il Lido di Camaiore che fa 1-1 col Lammari segnando col goleador Marzio Luisotti. Gli altri risultati: Atletico Marginone-Sant’Alessio 1-3; Spianate-Real Borgo Pittini 2-0; Villa Basilica-Vorno 2-1; Galleno-Veneri 4-4.

Girone di Massa-Carrara. Sconfitta interna netta per il Retignano che incassa un 3-0 senza appellod al Monti al “Macchiarini-Ricci“. Il piatto forte era l’anticipo del venerdì sera al “Buon Riposo“ dove nello scontro diretto al vertice della classifica si è appunto affermato il SalaVetitia Seravezza FC di Claudio Guidi trascinato dall’"hattrick" di ’Fede’ Tosi che ha steso lo Sporting Forte dei Marmi, sotto 3-0 e poi rimesso in piedi dalle reti di ’Francé’ Tosi e di Michele Ambrosi di testa che hanno accorciato le distanze. C’erano ben tre posticipi al lunedì sera in questo girone unico apuano e uno di questi era un altro derby: quello fra lo Sporting Marina e la Montagna Seravezzina che non ha deluso le attese regalando un pirotecnico 3-3 dove per i nerogialli seravezzini di Giacomo Carella segnano Bedei, De Lucia e Giovannini mentre per i marinelli pietrasantini (che l’avevano ribaltata dallo 0-2 al 3-2) le reti sono di Puccetti, D’Angina e Bascherini. Gli altri risultati del 4° turno: Cinquale-Spartak Apuane 0-3; Gragnolese-Attuoni Avenza 5-0; Don Bosco Fossone-Podenzana 3-2; Virtus San Marco Luni-Fosdinovo 5-3.