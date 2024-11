Calcio Terza categoria. Un sabato intenso. Cinque gli anticipi in programma

Sono ben cinque gli anticipi nella decima giornata del girone senese del campionato di terza categoria, con le squadre di vertice che scendono in campo tutte oggi. Il Buonconvento, dopo aver espugnato il campo della "Stazione", comanda da solo la classifica ed oggi riceve l’Ancaiano, mentre il Montepulciano Stazione fa visita ad un insidioso Geggiano. Il Monticchiello è chiaramente favorito in casa con il Rapolano. A Colle, alle 17, va in scena un inedito quanto affascinante derby: Circolo Agrestone-Sporting Gracciano! In palio punti pesanti… Incertissima Chiusdino-Castellina Scalo. Domani le altre tre partite: Montanina-Virtus Biancoazzurra, Monteriggioni-Sant’Albino e Pievescola-Quercegrossa. Nel girone aretino si inizia oggi con un bel Petroio-Monterchiese. Domani la Virtus Chianciano può salire in classifica ospitando il Monsigliolo ed il Montallese affronta la difficile trasferta in casa dello Strada Niccolò.

Giuseppe Stefanachi