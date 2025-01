Calcio Terza categoria. Una pioggia di gol. Vincono le prime tre della classifica

Vincono le prime tre in classifica e quindi non cambiano i rapporti di forza al vertice del girone senese del campionato di terza categoria. La capolista Buonconvento fa suo il testa-coda di Uopini prevalendo per 3-0 ed il Montepulciano Stazione risponde da par suo andando a vincere per 3-2 il derby in casa del Sant’Albino (per i termali segnano Vata e Fucelli, per gli ospiti Sellami, Kanapari e Mazzolai). Sagra del gol a Monticchiello, dove i bianconeri hanno la meglio sull’Agrestone per 5-2: le doppiette di Tahiri e Biagiotti (con la rete di Franci) regalano i tre punti ai locali (colligiani a segno con Feti e Lapucci). Ancora più realizzazioni in Geggiano-Virtus Biancoazzurra: il match finisce 5-4 con i locali che segnano con le doppiette di Camilloni e Maggiorelli e con Heugap, mentre la Virtus fa centro con le doppiette di Berti e di Cavuoti. Il Quercegrossa si aggiudica in casa la sfida play-off con lo Sporting Gracciano per 1-0 (è Lorenzini l’uomo partita) ed il Castellina Scalo deve dividere la posta a Montefollonico con la Montanina (il confronto finisce 1-1). Il 2-0 interno del Pievescola con il Chiusdino (doppietta di Abate) regala ai giallorossi qualche residua speranza di gloria. Finisce 2-2 Rapolano-Ancaiano, con le marcature di Corti e di Cenni per i termali e di Ricci e di Mensini per i gialloverdi.

Nel girone aretino ottima prestazione del Petroio che regola con un limpido 2-0 (Lorenzini e Trabalzini) in casa il Tregozzano: adesso i blucerchiati sono quarti in classifica a pari merito con il Chianciano. La Virtus invece non riesce ad approfittare del turno favorevole e non va oltre il 2-2 in casa del fanalino di coda Kerigma. Per i viola Bonaventura mette a segno una doppietta. Pareggia anche il Montallese: 3-3 in casa con la Lorese con la doppietta di Hamiti e la rete di Pisinicca.

Giuseppe Stefanachi