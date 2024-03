Calcio - Terza. I due posticipi e le classifiche

Si è conclusa con i posticipi la ventitreesima giornata.

Nel girone "A" continua la marcia inarrestabile della capolista Atletico Castiglione che battuto per 2 a 0 il New Team, grazie alla doppietta di Biggi.

Classifica: Atletico Castiglione 38; Pieve San Paolo, Cascio 41; Casciana Poggio 36; Filicaia Diavoli Rossi, Coreglia 34; New Team 32; Lammari 27; Ligacutiglianese 21; Villa Basilica 19; Lucca Ovest 15; Baston Villa Qrv 14; Atletico Fornoli 11; Sporting Vagli 10. L’Atletico Castiglione tornerà in campo il 3 aprile per affrontare il Dallas Romagnano nella Coppa interprovinciale.

Nel girone "B" il Retignano ha battuto per 1 a 0 il Farneta. A decidere la sfida che si è giocata al campo di Monsagrati ci ha pensato un gol di Cimardi.

Classifica: Morianese 56; Vorno 53; Valfreddana 50; Folgore Segromigno Piano 48; Sporting Forte dei Marmi 45; San Lorenzo 37; Stiava 35; Aquila Sant’Anna 30; Atletico Marginone 29; Spianate 25; Bargecchia 24; Farneta 23; Veneri 21; Calcistica Popolare Trebesto 20; Retignano 18; Sant’Alessio 3. Il campionato riprenderà sabato 6 aprile.

A. L.