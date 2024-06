Calcio Torneo delle Frazioni. Montagne a punteggio pieno

Cerreto

CERRETO: Tognoni, Canciello, Bonini, Venturini, Baldini, Kabashi, Papi M., Papi Y., Lucaccini, Morelli, Kthella. A disp. Lazzini, Pucci, Guidi, Turba. All. Balloni.

MONTAGNE: Ricci, Bocchia, Malfanti, Salku, Giunta, Gazzoli, Del Freo, Alvisi, Berti, Raffo, Centonze. A disp. Paolini, Della Bona, Rebaa, Zella, Bonuccelli. All. Malfanti.

Marcatori: 15’ Kthella (C), 25’ Centonze (M), 62’ Berti (M).

MONTIGNOSO – Nuovo colpaccio delle Montagne che dopo aver battuto i campioni in carica della Renella hanno superato anche la corazzata Cerreto aggiudicandosi il derby della Montagna nel XIX Torneo delle Frazioni di Montignoso. I blucerchiati di mister Balloni si sono portati in vantaggio con Kthella in un primo tempo dominato dove avrebbero potuto segnare altri due o tre gol. Come un fulmine a ciel sereno è arrivato, invece, il pareggio di Centonze che ha concretizzato al meglio l’occasione capitatagli.

Nella ripresa è cambiato totalmente il match con le ciniche Montagne capaci di colpire ancora con Berti. Il Cerreto ci ha creduto sino alla fine e proprio all’ultimo secondo avrebbero anche trovato il gol del pareggio con Venturini ma Yuri Papi, in netto fuorigioco, ha toccato la sfera facendo scattare l’annullamento della rete. Adesso le Montagne sono incredibilmente in testa al girone A a punteggio pieno.

Stasera alle ore 21,30 si gioca Piazza-Cinquale, entrambe sconfitte nel match d’esordio.

Gianluca Bondielli