Calcio. Tra il Poggibonsi e capitan Camilli un addio doloroso: "Mi dispiace che le cose siano andate in questo modo»

Il capitano saluta l’universo giallorosso. Su decisione del Poggibonsi, Saverio Camilli (nella foto) come è noto non sarà nella prossima stagione nei dilettanti nazionali un componente della rosa. In attesa della nuova destinazione sul campo, Camilli ha voluto inviare un messaggio a una realtà calcistica che per cinque complessive stagioni è stata di sua piena appartenenza, dal rettangolo alla quotidianità. Conclusione dolorosa di un legame tra un ambiente e una delle sue bandiere.... "Mi dispiace che le cose siano andate in questo modo, ma sono anche convinto di aver lasciato un bel ricordo al Poggibonsi – afferma il centrocampista classe 1995 di Spoleto – un dato che osservo dalle numerose testimonianze di affetto che via via ricevo dai compagni di squadra e da tante persone che vivono dall’interno le vicende dei Leoni".

Pensieri da rivolgere a...

"A un addetto ai lavori prezioso, Candido Martini. Ai ragazzi del gruppo con i quali ho diviso gli avvenimenti di questi anni dal tempo dell’Eccellenza, al periodo di serie D dal 2021 al 2024 sino a maggio. Del resto quando giunsi in viale Marconi la prima volta, nel campionato 2015-2016 a dicembre, ebbi già allora la sensazione di una sorta di ‘amore a prima vista’ con i colori e così all’epilogo di quella originaria esperienza immaginai un ritorno al Poggibonsi, capace poi di concretizzarsi nel 2020". Qual è un aspetto di cui andare fiero?

"Il contributo di noi giocatori per permettere al Poggibonsi di risalire dall’Eccellenza, in direzione di un futuro più roseo in D. Così in effetti è avvenuto in questi anni e spero anche in seguito per il Poggibonsi. E per i tifosi della gradinata dello stadio Stefano Lotti, che hanno sempre sostenuto con affetto il Leone e che hanno ritrovato, anche grazie ai risultati del collettivo quegli entusiasmi che in una precedente fase si erano forse un po’ affievoliti".

