Calcio tra mercato e campo: domenica il Forte negli spareggi di Prima categoria affronta il Selvatelle a Cascina. Le mosse di Seravezza, Camaiore, zebre e Real

In Serie D il Seravezza Pozzi, dopo le conferme di Lagomarsini in porta, Bedini in mediana e bomber Benedetti davanti, dovrebbe aver l’accordo per le permanenze anche di Mannucci in difesa e Camarlinghi in attacco. Chi partirà è il jolly offensivo Putzolu. Il ds Calistri ora è concentrato soprattutto sulle quote under da metter a disposizione del nuovo tecnico Lucio Brando.

In Eccellenza il Camaiore dopo la conferma ufficiale di Pietro Cristiani in panchina lavora sulla rosa da mettergli a disposizione. Dovrebbero rimanere in tanti: da Barsottini a D’Alessandro, da Borgia ad Amico, da Biagini a Da Pozzo. Anche Anzilotti e Zambarda potrebbero restare... ma su di loro c’è forte l’interesse del neo-promosso Viareggio. Da capire poi il futuro di Geraci, che potrebbe aver richieste effettive dalla categoria superiore. Possibili obiettivi in entrata dei bluamaranto sono: Sorbo; Granaiola o Lorenzo Remedi; Podestà o Giacomo Rossi; Pegollo, Morelli o “L’alligatore“ Gabriele Ceciarini (in uscita dalle zebre).

Il Viareggio, ancora targato Stefano Santini, invece come prime conferme farà il portiere e capitano Carpita e le punte Brega e Chicchiarelli. Poi ne arriveranno altre come Ricci, Sapienza, Minichino e Manolo Benassi. Potrebbe smettere di giocare Pizza. Da valutare la posizione di Bertacca, che potrebbe salutare per impegni legati al beach soccer. Fra i rinforzi è possibile l’arrivo dei terzini Marco Maccabruni (dal Real FQ) e Bertelli (dal Siena). Come 2005 in mezzo al campo l’obiettivo è Maurelli. Più difficile arrivare al viareggino Alessio Bianchi che può seguire con Viola e Riccardo Lucaccini il tecnico Falivena dalla Cuoiopelli al Fratres Perignano.

Il Real Forte Querceta entro il fine settimana scioglierà le ultime riserve sul nuovo allenatore che sarà uno tra Davide Marselli o Andrea Cipolli (i due in pole), Pacifico Fanani, Lorenzo Collacchioni o Giuseppe Della Bona.

In Prima categoria domenica alle 16 il Forte dei Marmi giocherà col Selvatelle sul campo neutro del “Redini“ di Cascina nella fase inter-girone dei playoff.

Simone Ferro