Calcio Uisp a 11: Serra, Virgoletta, Filattiera e Pegazzano campioni d'inverno

La Spezia, 19 gennaio 2025 – La Serra nel Girone 1, Virgoletta, Amatori Filattiera e Pegazzano nel Girone 2, si laureano campioni d'inverno nel campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Questo dopo la quindicesima e ultima di andata della stagione.

Nel Girone 1 continua il periodo nero del Gs Pozzuolo che cade sotto i colpi del Sesta Godano e così ora non solo è a -4 dalla vetta (dove c'è La Serra), ma viene raggiunto al secondo posto dal Cgs Real Chiappa, corsaro sul campo dell'Amatori Per Lucio.

Rivoluzione invece nel Girone 2, dove le due leader Virgoletta e Amatori Filattiera vengono battute, rispettivamente da Rangers Soliera e Sporting Bacco, così si ritrovano affiancate dal Pegazzano, che supera La Colomba 9.80.

GIRONE 1

Risultati: Asc Bagnone-Comano 0-0, Blues Boys-Carpena/Spezia Centro 2024 3-0 (Giovanelli S. (2), Bedini A.), Amatori Castelnuovo-Montemarcello 5-1 (Peigottu L. (2), Ferulli D. (2), Pezzica A.; Cavallaro V.), Cpo Agr. La Sarticola-Asd Sarzana Calcio 0-1 (Giubasso U.), Amatori Per Lucio-Cgs Real Chiappa 0-1 (Gaeta M.), Asd Il Ritrovo Filetto-La Serra 0-2 (Iovieno A., Ratti L.), Sesta Godano-Gs Pozzuolo 2-1 (Pouye M., Beverinotti M.; Orsoni M.).

Classifica: La Serra punti 22; Pozzuolo e Real Chiappa 18; Bagnone 17; Comano e Castelnuovo 16; Amatori Per Lucio, Sarzana, Blues Boys e Sesta Godano 15; Ritrovo Filetto 13; Tresana, Cpo Sarticola e Montemarcello 10; Carpena/Spezia Centro -3.

GIRONE 2

Risultati: Golfo Dei Poeti/Avis Lerici-Autoservice Cassana 4-2 (Sarbia C. (2), Dell'ovo A., Maddalena L.; Paloka E., Oronzo V.), Pugliola / Bellavista-Us Ceserano 2-2 (Bronzina M., Carusi S.; Boutmane O., Amendola D.), Delta del Caprio-Romito 3-1 (Staghezza D. (3); Bruschi A.), Pegazzano-La Colomba 9.80 2-1 (Tola C., Firetto S.; Baruzzo D.), Amatori Pallerone-Riomaior Bar O'netto 0-1 (Bontempi C.), Sporting Bacco-Amatori Filattiera 2-0 (Calzolari N., Gerosa F.), Rangers Soliera-Virgoletta 1-0 (Ippolito A.), Atletico Gordana-Farafulla Fc 1-3 (Seck N.; Oddo G. (3)).

Classifica: Virgoletta, Filattiera e Pegazzano punti 20; Delta del Caprio e Rangers Soliera 19; Pugliola/Bellavista e Sporting Bacco 18; Riomaior 17; Golfo dei Poeti e La Colomba 16; Farafulla e Pallerone 15; Ceserano 13; Atletico Gordana 7; Cassana 6; Romito 1.