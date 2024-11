Calcio Uisp a 11: La Serra tra le migliori, ancora senza sconfitte

La Spezia, 18 novembre 2024 – Riposa il Gs Pozzuolo e così il Bagnone, che non si è ancora fermato, ne approfitta e balza in vetta, così come il Cgs Real Chiappa (fortissimo con 6 gol sul campo del fanalino Carpena/Spezia Centro), che però ha le stesse gare dei lericini e dunque è virtualmente primo davanti a tutti. Questo dopo l'ottava giornata di andata del Girone 1 del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Ah, Bagnone, Real Chiappa e La Serra hanno ancora 0 nella colonna delle sconfitte.

Nel Girone 2, invece, sempre forte l'imbattuto Amatori Filattiera che, come il Farafulla sul campo dell'Autoservice Cassana, espugna il rettangolo del Romito con un bel poker.

GIRONE 1

Risultati: Amatori Castelnuovo-Sesta Godano 3-0 (Caldarelli F., Peigottu L., Cabano F.), Blues Boys-Cpo Agr. La Sarticola 0-0, Asc Bagnone-Amatori Per Lucio 2-0 (Pierini L., Giannotti A.), Asd Atletico Tresana-Asd Il Ritrovo Filetto 0-1 (Daviddi D.), Comano-La Serra 2-3 (Galia A., Servi N.; Borsi A., Raineri G., Belli M.), Carpena/Spezia Centro 2024-Cgs Real Chiappa 0-6 (Corvi N.(2), Diamanti M., Cerrone A., Leporati G., Venturotti A.), Montemarcello-Asd Sarzana Calcio 2-0 (Navari L., Marchi D.).

Classifica: Bagnone e Real Chiappa punti 12; Pozzuolo 11; La Serra 10; Ritrovo Filetto e Sarzana 8; Castelnuovo, Sesta Godano, Amatori Per Lucio e Montemarcello 7; Blues Boys, Sarticola e Tresana 6; Comano 5; Carpena -1.

GIRONE 2

Risultati: Pegazzano-Atletico Gordana 6-2 (Cariola A.(2), Makitov I.(2), Nieri A., Verdicchio G.; Seck N.(2)), Delta del Caprio-Amatori Pallerone 1-2 (Staghezza D.; Luppi D., Gaspari L.), Pugliola / Bellavista-Sporting Bacco 6-0 (Dalessandri G. (2), Bronzina M., Taouil A., Amato C., Coppola E.), Golfo dei Poeti/Avis Lerici-Rangers Soliera 3-4 (Nazaro P., Serio A., Maddalena L.; Ippolito A., Lorenzani N., Serafini D., Cori L.), Autoservice Cassana-Farafulla Fc 0-4 (Fiori M. (2), Faggiani G., Zuccarelli D.), Us Ceserano-Virgoletta 0-0, Romito-Amatori Filattiera 0-4 (Vece A., Folloni M., Simonini A., Malatesta A.), La Colomba 9.80-Riomaior Bar O'netto 1-0 (Casani D.).

Classifica: Amatori Filattiera punti 14; Pugliola/Bellavista 11; Golfo dei Poeti, Rangers Soliera, La Colomba e Virgoletta 10; Pegazzano 8; Riomaior Bar O'Netto e Delta del Caprio 7; Sporting Bacco e Amatori Pallerone 6; Farafulla, Cassana e Gordana 5; Romito 1.