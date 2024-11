Calcio Uisp a 11: Malatesta e Folloni per il balzo dell'Amatori Filattiera

La Spezia, 3 novembre 2024 – Avvincente sesto turno di andata nel campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, che manda in archivio la sesta giornata di andata.

Cominciamo dal Girone 1, dove non sfrutta al meglio il turno di riposo del Real Chiappa, il Pozzuolo che sale solitario in vetta, ma distanzia la contendente di un solo punto, quello ottenuto sul campo del Bagnone in un bello scontro tra primi e secondi. Rotondo invece il punteggio ottenuto dalla Serra che espugna il campo dell'Atletico Tresana, ormai in caduta libera.

Non riesce più a vincere il Ceserano, bloccato ancora sul pari, questa volta dal Riomaior Bar O'netto, e così raggiunto sulla vetta del Girone 2 dall'Amatori Filattiera, corsaro sul terreno dell'Autoservice Casana grazie a Malatesta e Folloni. Non basta invece al Virgoletta, il sigillo di Coulibaly per rispondere alle due reti del Golfo dei Poeti/Avis Lerici.

GIRONE 1

Risultati: Sesta Godano-Cpo Agr. La Sarticola 4-1 (Taddei D.(2), Beverinotti M., Sarr M.; Figaia C.), Amatori Castelnuovo-Amatori Per Lucio 3-3 (Cabano F., Domenichelli M., Simoncini V.; Galloni F. (2), Dell'Amico M.), Asd Il Ritrovo Filetto-Blues Boys 0-0, Asc Bagnone-Gs Pozzuolo 1-1 (Ferrari A.; Rocca M.), Asd Atletico Tresana-La Serra 0-4 (Raineri G. (2), Fresco G., Campacci A., Belli M.), Comano-Asd Sarzana Calcio 0-0, Carpena-Montemarcello 1-3 (Della Selva V.; Russo V., Foce M., Bacchione M.).

Classifica: Pozzuolo punti 9; Bagnone, Real Chiappa e La Serra 8; Sarzana, Amatori Per Lucio, Ritrovo Filetto e Atletico Tresana 6; Sesta Godano, Montemarcello, Comano e Cpo Agr. La Sarticola 5; Blues Boys 4; Amatori Castelnuovo 3; Carpena -1.

GIRONE 2

Risultati: Amatori Pallerone-Atletico Gordana 0-1 (Balla I.), Pegazzano-Sporting Bacco 3-0 (Schirano K., Makitov I., Balzano D.), Delta del Caprio-Rangers Soliera 2-1 (Staghezza D., Staghezza Davide; Fregosi M.), Pugliola/Bellavista-Farafulla Fc 3-3 (Maccarone M. (2), Coppola E.; Oddo G., De Tan R., Cantinotti L.), Golfo dei Poeti/Avis Lerici-Virgoletta 2-1 (Maddalena L., Dell'Ovo A.; Coulibaly I.), Autoservice Cassana-Amatori Filattiera 0-2 (Malatesta A., Folloni M.), Us Ceserano-Riomaior Bar O'netto 1-1 (Benelli A.; Pieri J.), Romito-La Colomba 9.80 0-2 (Cantoni S. (2)).

Classifica: Ceserano e Amatori Filattiera punti 10; Pugliola/Bellavista e Golfo dei Poeti 8; Virgoletta e Rangers Soliera 7; La Colomba, Pegazzano e Delta del Caprio 6; Autoservice Cassana, Sporting Bacco, Riomaior e Atletico Gordana 5, Farafulla 3; Amatori Pallerone 2; Romito 1.