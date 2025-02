Calcio Uisp a 11: Moreni fa felice Abbate per il decimo anniversario del club

La Spezia, 10 febbraio 2025 – Sconfitto il Bagnone, mentre La Serra viene bloccata sul pari dall'Amatori Castelnuovo. Nella terza di ritorno del campionato calcistico a 11 della Uisp provinciale, il Girone 1 non ha molte sorprese, mentre l'Atletico Tresana vince la sfida di bassa classifica contro il Montemarcello.

Intanto un bel regalo per Marco Abbate, allenatore e dirigente del Pegazzano che ha festeggiato i 10 anni dalla rifondazione della società grazie ai suoi ragazzi: superando l'ex capolista del Girone 2 il Virgoletta grazie al gol di Moreni, lo scavalcano e balzano in testa insieme al Delta del Caprio.

GIRONE 1

Risultati: Amatori Per Lucio-Asd Il Ritrovo Filetto 3-0 (Freschi A. (2), Galloni F.), Cpo Agr. La Sarticola-Gs Pozzuolo 1-4 (Marinari M.; Tamburini M., Bouallagui A., Orsoni M.), Amatori Castelnuovo-La Serra 1-1 (Manzo M.; Menta M.), Blues Boys-Cgs Real Chiappa 2-2 (Giovanelli S., El Ammari M.; Agrifoglio C., Leporati G.), Asc Bagnone-Asd Sarzana Calcio 0-2 (Giubasso U., Cidale N.), Asd Atletico Tresana-Montemarcello 3-0 (Pinelli D. (2), Chiocca R.), Comano-Sesta Godano rinviata per impraticabilità del campo.

Classifica: La Serra punti 25; Pozzuolo e Real Chiappa 21; Sarzana, Bagnone e Amatori Per Lucio 20; Castelnuovo 19; Blues Boys e Comano 18; Sesta Godano 17; Ritrovo Filetto 15; Atletico Tresana 12; Cpo Agr. Sarticola 11; Montemarcello 10; Carpena/Spezia -2.

GIRONE 2

Risultati: Sporting Bacco-Rangers Soliera 1-0 (Daffeh M.), Amatori Pallerone-Farafulla Fc 0-0, Pegazzano-Virgoletta 1-0 (Moreni A.), Delta del Caprio-Amatori Filattiera 2-1 (Staghezza D. (2); Vannoni D.), Pugliola/Bellavista-Riomaior Bar O'netto 1-1 (Taouil A.; Drovandi N.), Golfo dei Poeti/Avis Lerici-La Colomba 9.80 1-3 (Sarbia C.; Cantoni S., Moramarco N., Pallini A.), Autoservice Cassana-Romito 1-0 (Licari A.), Us Ceserano-Atletico Gordana 4-1 (Terenzoni M. (2), Pierini L., Carlini N.; Balla I.).

Classifica: Delta del Caprio e Pegazzano punti 24; Virgoletta 23; Puglioala/Bellavista 22; Riomaior Bar O'Netto e Sporting Bacco 21; Amatori Filattiera e Rangers Soliera 20; Farafulla e La Colomba 19; Amatori Pallerone e Golfo dei Poeti 18; Ceserano 17; Atletico Gordana 11; Cassana 8; Romito 3.