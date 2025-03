Rinnovo ai vertici del Comitato Regionale. Battistini, prima donna alla guida del calcio lombardo. Subentra a Pedrazzini nella carica di presidente

Con 566 preferenze le società dilettantistiche lombarde hanno eletto Valentina Battistini nuovo Presidente del Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND. "Con grande emozione ringrazio tutta la mia squadra e tutte le società che hanno creduto in noi - il commento post-Assemblea di Battistini - È la prima volta nella storia che una donna guiderà un Comitato Regionale LND ed io ne sento tutta la responsabilità. Vi ringrazio per la fiducia che ci avete conferito. Con grande umiltà, tanta voglia di lavorare, chiudiamo questa campagna elettorale. Si apre un nuovo capitolo, un nuovo percorso per il calcio lombardo ed io, insieme a tutti i miei collaboratori, lavoreremo giorno e notte affinché le vostre aspettative non siano disattese", ha aggiunto la neo-eletta.

Il presidente uscente Sergio Pedrazzini ha voluto mandare un messaggio di congratulazioni a chi eredita l’ufficio di via Pitteri: "Faccio i miei complimenti a Valentina Battistini per la sua elezione a Presidente del Comitato Regionale Lombardia. Il verdetto va sempre rispettato e le auguro buon lavoro per il mandato che l’attende. Voglio ringraziare di cuore tutte le società che hanno creduto in me e nella mia squadra, sostenendoci con il loro voto. Da oggi, io e tutti i componenti della lista torneremo, chi nelle rispettive società e chi in altre vesti, a lavorare con impegno e passione per il bene del calcio dilettantistico lombardo, come abbiamo sempre fatto. Il nostro impegno per questo sport resta immutato, così come la volontà di contribuire, con serietà e dedizione, alla sua crescita". R.S.