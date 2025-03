Promozione, passa la Valsanterno. Portuense ko su rigore

Valsanterno

1

Portuense

0

VALSANTERNO: A. Tonini, Rocchi, L. Valentini, Gallinucci, Alpi, Tosi, Masoudi (21’ st Nati), Pirazzoli (17’ st Suzzi), M. Tonini (39’ st Nappi C.), Abiba (44’ st Garavini), Bali. All.: Nannoni.

PORTUENSE: Wangue, Buriani, Gaiani, Di Domenico, Alberi, Sovrani, Simeoni, Sassoli, Baglietti (1’ st Omodela), Braghiroli (21’ st Biasini), Fantoni Francesco (9’ st Cocchi). All.: Lo Biundo.

Arbitro: Raule di Bologna.

Rete: 40’ pt rig. Bali (V).

Note: ammoniti: Pirazzoli (V), M. Tonini (V). Espulsi: Bali (V) al 28’ st, Sovrani (P) al 6’ st.

Importante vittoria per la Valsanterno, che batte per 1-0 la Portuense, durante la 29 giornata del girone C di Promozione Emilio-Romagnola. Primo tempo giocato sul filo dell’equilibro dalle due squadre, che vede poche occasioni per sbloccare la partita. Al 22esimo sfiora il vantaggio la Portuense con un pericoloso tiro da fuori di Fantoni, prontamente parato da Tonini. La partita si accende a pochi minuti dalla fine con il gol di Bali, che porta i padroni di casa sull’1-0. L’attaccante viene atterrato in area di rigore da Alberi, l’arbitro è vicino e fischia senza esitazione il rigore. Lo stesso 11 si incarica della battuta, e con freddezza insacca il pallone alle spalle del portiere, che intuisce il lato ma non ci arriva. Nel secondo tempo l’ago della bilancia inizia a pendere dalla parte della Valsanterno, fatica invece la Portuense a riprendere confidenza nel gioco. Al 51’ arriva l’espulsione per Sovrani che da ultimo uomo atterra l’attaccante Tonini, lasciando la sua squadra, già in difficoltà, in 10 uomini. Parità numerica ristabilita al 73esimo con l’espulsione di Bali, per fallo antisportivo, probabilmente vittima di uno scambio d’uomo da parte dell’arbitro. La Valsanterno prende il controllo della gara negli ultimi minuti di gioco, assicurandosi la vittoria.