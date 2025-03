Eccellenza. La Vianese getta l’occasione per andare a -4. Avanti 2-0, si fa rimontare dal Salsomaggiore

VIANESE2SALSOMAGGIORE2

VIANESE: Della Corte, Palmiero, Zinani, Bernabei (44’ st Mininno), Martini, Contipelli (12’ st Silvestro), Vaccari, Bandaogo (26’ pt Pezzani), Bertetti (12’ st Carrer), Falanelli, Rizzuto (21’ st Malivojevic). A disp. Malpeli, Mammi, Sighinolfi. All. Sarnelli.

SALSOMAGGIORE: Borges, Dattaro, Lecini (13’ st Compaore), Sanogo, Ferrari, Morigoni, Yemer (7’ st Brunani), Orlandi, Fanti, Berti (32’ st Togola), Roberi (45’ st Pedretti). A disp. Avanzini, Ramponi, Gandolfi, Kamisi, Lorenzani. All. Apolloni.

Arbitro: Chouiref di Piacenza.

Reti: 49’ pt Bertetti (V); 22’ st rig. Bernabei (V), 32’ st Roberi (S), 45’ st rig. Fanti (S).

Note: espulsi 35’ pt Ferrari (S) per offesa al direttore di gara e al 27’ st Zinani (V) per doppia ammonizione. Ammoniti Morigoni e Compaore (S).

La Vianese si fa rimontare 2 reti dal Salsomaggiore e getta al vento una colossale occasione per portarsi a -4 dalla vetta. E dire che le cose sembravano essersi messe nel verso giusto per l’11 di Sarnelli, che passa nel recupero del primo tempo con Bertetti, abile ad insaccare da sottomisura su cross di Falanelli; a metà ripresa Falanelli subisce fallo in area: rigore che Bernabei trasforma. A 13’ dalla fine il Salsomaggiore la riapre con un colpo di testa di Roberi su traversone del subentrato Compaore, mentre al 90’ è lo stesso Roberi a cadere in area: penalty che Fanti non fallisce.