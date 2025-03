Promozione. X Martiri-Centese, derby con pochi guizzi

x martiri

X MARTIRI: Aleotti, Aguiari, Pavinato, Meli (66’ Gessoni), De Cristofaro, Pallara, Ercolani (19’ Bigoni), Panzetta, Manfredini (72’ Vaccari), Felice (80’ Galeotti), Buoso (52’ Montanari). All. Bolognesi.

CENTESE: Alberghini, Garetto, Rimondi (74’ Fabbri), Perelli, Quaquarelli, Kourouma, Sassu (74’ Aiello), Bonvicini, Pirreca (60’ Sanci), Costantini (85’ Govoni), Grimaldi. All. Di Ruocco.

Arbitro: Riccardo Barlafante di Parma.

Note: ammoniti Panzetta, Sassu, Rimondi, Garetto, Aiello.

Il derby dell’Alto Ferrarese finisce senza vincitori né vinti, un risultato che tutto sommato sta bene a entrambe: ai padroni di casa, che sono sempre più vicini alla salvezza e alla Centese, che resta a solo 3 punti dalla zona playoff. Si è giocato su un campo molto allentato dalla pioggia, una delle criticità dell’impianto sportivo di Porotto. Partita avara di emozioni, concentrate nel primo tempo. Al 10’ guizzo di Costantini in area, si libera di un avversario, ma non trova il bersaglio. Altra chance biancoceleste poco più tardi, capita sui piedi di Bonvicini: Pirreca mette in mezzo un suggerimento al bacio, Bonvicini sceglie bene il tempo, in scivolata, bella parata di Aleotti, che salva il risultato. Nella seconda parte del primo tempo esce dal guscio la formazione di casa. Al 38’ la X Martiri si rende pericolosa con Bigoni, un tiro dalla breve distanza che chiama Alberghini a un intervento salva risultato. Al 45’ occasionissima per i padroni di casa. Calcio d’angolo calciato con perizia da Felice, in acrobazia Pallara supera il portiere, sulla linea di porta salva Kourouma. Nel secondo tempo la partita va in letargo, non succede più nulla degno di nota e la gara scivola via fino al 90’ senza opportunità da una parte e dall’altra. "Tutto sommato il pareggio è giusto – commenta Nicholas Costantini – su quel campo era difficile fare di più. Quel che conta è che siamo ancora in corsa per i playoff, che è il nostro obiettivo".

Franco Vanini