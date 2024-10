Calcio Uisp a 11: via alla stagione nel segno di Corvi e Ferrari

La Spezia, 1° ottobre 2024 – Quattro vittorie, la metà esterne, e tre pareggi. Così inizia il Girone 1 del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Nella prima giornata exploit in trasferta di Bagnone e Atletico Tresana, mentre vincono di misura, tra le mura amiche, La Serra (nel big match con l'altra favorita Amatori Per Lucio) e Pozzuolo. Questo il dettaglio dove si segnalano già le prime doppiette, quelle di Corvi e Ferrari.

GIRONE 1

Cgs Real Chiappa-Cpo Agriturismo La Sarticola 2-2 (Corvi N. (2): Biggi T., Valsuani L.), Asd Sarzana Calcio-Amatori Castelnuovo 0-0, Montemarcello-Blues Boys 0-0, Comano-Asd Atletico Tresana 2-3 (Chelotti F., Galia A ; Giromini M., Pieri M., Ribolla M.), La Serra-Amatori Per Lucio 2-1 (Macera F., Ratti L.; Dell’Amico M.), Carpena-Bagnone 1-4 (Gralio A,; Ferrari A (2), Castiglioni L., Buonaguidi F.), Pozzuolo-Asd Il Ritrovo Filetto 2-1 (Orsoni M., Rocca D.; Bianchi R.).

Nel Girone 2, invece, un solo pareggio, mentre risaltano i poker esterni di Pugliola/Bellavista e Autoservice Cassana.

GIRONE 2

Farafulla Fc-Rangers Soliera 0-3 (Ippolito A. (2), Bertolotti M.), Virgoletta-Sporting Bacco 2-1 (Benvenuto F., Bregasi J.; Gerosa F.), Amatori Filattiera-Amatori Pallerone 1-0 (Pagani G.), Riomaior Bar O'netto-Pegazzano 1-1 (Errouichaq R.; Firetto S.), La Colomba 9.80-Delta del Caprio 2-1 (Nana A., Cantoni S.; Venuti M.), Romito-Pugliola/Bellavista 1-4 (Grassi A.; Caneri M. (2), Cerretti R. (2)), Us Ceserano-Golfo dei Poeti Lerici 3-0 (Marchiò L., Carlini N., Terenzoni M.), Atletico Gordana-Autoservice Cassana 2-4 (Carcione C. (2); Licari A. (2), Cundumi Cuero C., Guano A.).