Calcio Uisp. A1: due scontri diretti. Al via stasera, 4 anticipi

Penultima giornata nel campionato di calcio Uisp dell’Empolese Valdelsa al via stasera con quattro anticipi. Tra questi i più significativi sono gli scontri diretti in chiave fase finale dei due gironi di A1, rispettivamente Limitese-Scalese e Martignana-La Serra. Intanto nei recuperi di mercoledì sera La Serra è uscita indenne da Vitolini (2-2 con reti locali di Rovai e Sabatini e quelle ospiti di Buggiani e Ceccarelli) e conserva ancora qualche chance di salvezza nel girone B di A1. Nel D di A2, invece, grazie alla doppietta di Febo Lari e al gol di Masini la capolista Unione Valdelsa espugna in rimonta San Quirico ed è a un passo dalla promozione: le basterà non perdere domani con Le Botteghe per festeggiare il salto in A1 (anche in caso di arrivo a pari punti con il Malmantile United ha gli scontri diretti a favore). Ecco il programma completo.

Serie A1, girone A – Stasera: Limitese-Scalese (21.30, Montelupo Brandani). Lunedì: Real Isola-Sovigliana (21, San Donato); Casa Culturale-Strettoio (21.15, San Miniato Basso); San Gimignano-Gavena (21.15, San Gimignano); Stabbia-Ferruzza (21.30, Stabbia); Fiano Certaldo-4 Mori (21.30, Certaldo sussidiario). Riposa: Castelnuovo. Girone B – Stasera: Computer Gross-Vitolini (21, Santa Maria); Martignana-La Serra (21.15, Cambiano). Domani: Usap-Staggia (14, Poggibonsi); Le Cerbaie-Valdorme (15, Stabbia); Casotti-Boccaccio (15.30, San Romano). Lunedì: Fibbiana-Rosselli (21.15, Turbone).

Serie C2, Girone C – Domani: Molinese-Mastromarco (15, La Serra); Massarella-Monterappoli (15.30, Massarella). Domenica: Spicchiese-Brusciana (10, Petroio). Lunedì: Atletico Team-Sciano (21.15, San Pierino); Montespertoli-Vinci (21.30, Baccaiano). Riposa: Ortimino. Girone D – Stasera: Arci Cerreto Guidi-San Quirico (21.15, Cerreto Guidi sussidiario). Domani: Corniola-San Pancrazio (14.30, Cortenuova); Unione Valdelsa-Le Botteghe (15, Fontanella); Virtus Tavarnelle-Borgano (15.30, Sambuca). Lunedì: Malmantile United-Arci San Casciano (21, Malmantile); Piagigone Villanova-Catenese (21.30, Villanova). Riposa: Gs Vico.