Calcio Uisp. Agrate, big match a Villasanta

La poltrona, adesso, è per due. Ma non è esclusa la possibilità di una brusca e rapida separazione, visto cosa propone la nona giornata del campionato Uisp 2024-2025 - Fase 1 - Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“. Il turno numero otto, intanto, ha sancito il raggiungimento della vetta da parte dell’Agrate Rondeau Cafè. Un’operazione che la squadra agratese, nella scorsa stagione vincitrice della Coppa Uisp, ha compiuto grazie al 2 a 0 sul Concorezzo. Qui, a quota 16, già c’era la Leoni Arcore, forzatamente immobile a causa del turno di riposo. Non ci sono dubbi, quindi, nell’assegnare la qualifica di confronto più intrigante del nono turno a Real Villasanta-Agrate Rondeau Cafè, in calendario domani a Villasanta (ore 14.30, Centro sportivo comunale). I padroni di casa sono separati dalla cima da una sola lunghezza. Sono caricati, inoltre, dal successo esterno per 2 a 1 ottenuto a spese del Tribe. La Leoni Arcore, l’altra capolista, medita inevitabilmente l’ipotesi di un allungo: domani se la vedrà con la maglia nerissima Excelsior, 0 punti all’attivo. Il più classico dei testa-coda verrà disputato alle 18 a Concorezzo al Campo sportivo comunale di via Pio X. Olimpic Trezzanese e Atletico Area Carugate si dividono la terza posizione a quota 13. Anche in questo caso è previsto un faccia a faccia, alle 13.30 a Carugate al Centro sportivo comunale di via del Ginestrino. La giornata di sosta interesserà i Gentlemen Monza, in fase calante dopo un buon avvio di torneo.