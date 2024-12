Calcio Uisp. Arcore e Agrate, obiettivo non mollare la vetta

La sosta è ormai un ricordo. In questo finesettimana, infatti, il campionato Uisp 2024-2025 - Fase 1 - Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“ torna in campo per assolvere gli impegni proposti dal decimo turno. La manifestazione, prima di rifermarsi per la pausa natalizia, ha in programma questa giornata e quella distribuita dal 19 al 21 dicembre. Entro Natale, dunque, ci potrebbe essere una maggiore definizione dei valori in cima alla classifica. In questo turno, osserverà il turno di riposo l’Olimpic Trezzanese, seconda in graduatoria. La squadra di Trezzano Rosa sta attraversando un gran momento, come evidenziato dalle cinque affermazioni consecutive. La cima alla classifica è presidiata in comproprietà da Leoni Arcore e Agrate Rondeau Cafè a quota 19. L’ipotesi di una brusca fine della coabitazione appare un po’ ardita: le padrone del torneo avranno il vantaggio del terreno amico e di avversarie non irresistibili. La Leoni Arcore domani è attesa dall’Umbo United (ore 12.30, Centro sportivo comunale di Arcore). La formazione milanese finora ha messo insieme cinque punti in nove partite. La Stella Rossa, invece, di punti ne ha accumulati 11. La compagine di Cornate d’Adda potrebbe perciò costituire un avversario più tosto per l’altra capolista, l’Agrate Rondeau Cafè. Fischio d’avvio domani alle 13.30 a Carugate al Centro sportivo di via del Ginestrino.