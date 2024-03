Calcio Uisp. Colpaccio del Vergaio. Fermato il Comeana

E’ il Vergaio 2003 a piazzare il colpaccio nella nona giornata di ritorno del campionato di calcio a 11 organizzato dall’Uisp Prato. I padroni di casa riescono infatti a fermare la seconda forza del torneo, quel Giusti Stefano Comeana che sperava di lanciare l’assalto al primato e che invece va ko proprio nel turno che vede cadere anche la capolista Kickers Narnali. Una giornata ricca di colpi di scena, insomma. Tornando alla vittoria del Vergaio 2003, il successo in via del Purgatorio arriva col punteggio di 3-2 (Rinaldo e Trambusti per gli ospiti, Ben Abdallah, Boccini e Righi per il Vergaio) e i padroni di casa salgono a 22 punti a pari merito col Prato Asd. Il Giusti Stefano Comeana resta invece secondo a 5 lunghezze dalla capolista, che come detto a sua volta è andata ko a Santa Lucia contro il Prato City. Una sconfitta a sorpresa, visto che la penultima compagine del torneo si impone 4-3, ottenendo la seconda affermazione stagionale. A trascinare gli ospiti sono le marcature di Catallo, Russo, Sacco e Benvenuti. Per la capolista non bastano invce le reti di Fracasso, Mari e Incorvaia.

Chi ne approfitta del doppio passo falso delle prime della classe è il Signa 2007 che supera 3-2 in trasferta il Real Chiesanuova (Mancini, Vanaria e Trenti per i fiorentini vanificano le reti locali di Tinti e Lici ) e blinda la terza piazza a un solo punto dal Giusti Stefano. Nell’alta classifica da annotare anche il pari 2-2 fra Sant’Ippolito e Tavola (alla doppietta di Cusano rispondono Giovannelli e Donnini), con quest’ultimi che mantengono il quarto posto con 3 lunghezze di vantaggio proprio sui padroni di casa e sul Phoenix 2012. Per quest’ultimi successo 1-0 esterno sul campo della Polisportiva Sant’Andrea (gol di Mannucci). Infine l’affermazione del Prato Asd che a Santa Lucia batte 2-1 l’Avis Verag Prato Est. Passando alla classifica marcatori, Donnini e Mancini comandano con 11 reti, tallonati a una sola lunghezza da La Rosa e Sciannamè dei Kickers Narnali. Più staccato Lombardi del Sant’Ippolito con 8 marcature. L. M.