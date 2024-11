Calcio Uisp. Doppio derby all’ottava giornata. Domani il Gavena ospita la Limitese

Sono sei gli anticipi che stasera aprono l’ottava giornata del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa. Tra questi spiccano due derby, quello sanminiatese di Serie A1 tra Real Isola e Casa Culturale e quello valdelsano di A2 tra Montespertoli e Ortimino. Rimanendo nel girone A della massima categoria altri incontri molto interessanti sono quello di domani a Gavena tra i padroni di casa e una lanciata Limitese e il posticipo di lunedì al Galli di Fucecchio tra la Ferruzza e gli empolesi del 4 Mori, matricola terribile. A proposito di neo promosse terribili, nell’altro raggruppamento di A1 altro scontro al vertice per il Valdorme che ospita il Rosselli. Scendendo in A2 doppio incrocio tra le prime quattro nel girone C dove si sfidano seconda contro prima in Molinese-Massarella e terza contro quarta in Vinci-Sciano. Nell’altro girone, infine, il match clou è lo scontro diretto Arci Cerreto Guidi-Gs Vico. Di seguito, comunque, ecco il programma completo del fine settimana.

Serie A1, girone A – Stasera: Real Isola-Casa Culturale (21.30, San Donato San Miniato). Domani: Castelnuovo-Stabbia (14.30, Castelnuovo d’Elsa); Gavena-Limitese (14.30, Gavena). Lunedì: Sovigliana-San Gimignano (21, Cortenuova); Fiano Certaldo-Scalese (21.30, Certaldo sussidiario); Ferruzza-4 Mori (21.30, Fucecchio Galli). Riposa: Strettoio Pub.

Girone B – Stasera: Computer Gross-Boccaccio (21, Santa Maria). Domani: Le Cerbaie-Vitolini (14.30, Stabbia); La Serra-Fibbiana (14.30, La Serra); Valdorme-Rosselli (14.30, Pozzale). Domenica: Casotti-Usap (10, San Romano). Lunedì: Martignana-Staggia (21, Cambiano).

Serie A2, girone C – Stasera: Mastromarco-Brusciana (21.15, San Baronto); Montespertoli-Ortimino (21.30, Baccaiano); Pitti Shoes-Spicchiese (21.30, Montaione). Domani: Ybpd United-Atletico Team (15, La Scala). Lunedì: Vinci-Sciano (21.15, Vinci); Molinese-Massarella (21.15, La Serra). Riposa: Ortimino.

Girone D – Stasera: San Pancrazio-Unione Valdelsa (21.15, San Pancrazio). Domani: San Quirico-Virtus Tavarnelle (14.30, San Quirico); Arci Cerreto Guidi-Gs Vico (14.30, Lazzeretto); Corniola-Arci San Casciano (15, Cortenuova). Lunedì: Borgano-Catenese (21.15, San Baronto); Piaggione Villanova-Le Botteghe (21.30, Villanova). Riposa. Malmantile United.

Si.Ci.