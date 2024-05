Calcio Uisp. Festa Martignana dopo i rigori. Malmantile battuto, è promozione

Ancora una volta la lotteria dei rigori decisiva nel campionato di calcio Uisp Empoli Valdelsa. Dopo la finale ‘scudetto’ con il successo dal dischetto del Real Isola ai danni del Gavena, infatti, anche l’ultima promozione di Serie A2 si è decisa dagli undici metri. Nella finale del centro sportivo di Monteboro il Martignana ha prevalso 4-1 ai penalty sul Malmantile United dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi con un rocambolesco 3-3. Ai biancoamaranto non è bastata una prestazione strepitosa di Guarracino, autore di una tripletta, per approdare in A1 dove invece tornano dopo 5 anni i gialloneri del presidente Maltinti. Malmantile United e Martignana, entrambe seconde al termine della regular season, sono approdate alla finale vincendo il proprio triangolare dei quarti ed eliminando in semifinale rispettivamente Boccaccio e Catenese.

Il Martignana di mister Bucalossi è passato in vantaggio all’8’ grazie al rigore trasformato da bomber Paolini (18 reti complessive prima della finale). La prima frazione termina così, con le emozioni che si concentrano negli ultimi 20 minuti del match. Al 61’ il raddoppio di Del Bino sembra mettere in cassaforte la promozione per i gialloneri, ma nel giro di 5 minuti tra il 64’ e il 69’ il Malmantile ribalta il risultato con uno scatenato Guarracino. A questo punto il Martignana si rigetta in avanti e al 73’ trova il definitivo pari ancora con Paolini.

Negli ultimi minuti, poi, prevale il timore di compromettere tutto e si arriva così ai rigori, dove si erge a protagonista assoluto Vignali. Il portiere del Martignana neutralizza infatti i tentativi di Madonia e Guarracino, a cui un penalty lo aveva parato anche nei primi 80 minuti, sebbene poi l’attaccante del Malmantile avesse ribadito in rete la respinta. Inutile quindi per la banda di Borgianni la realizzazione del solo Chiesi, visto che quella di Bucalossi è infallibile con Tommaso Morelli, Di Leo, Maltinti e il decisivo Fensi. Curioso siparietto durante i festeggiamenti al triplice fischio finale con il centrocampista giallonero Pagni che si è accomodato su una sedia in campo per farsi tagliare completamente i capelli, onorando così la promessa fatta. Il Martignana raggiunge quindi Casenuove Gambassi, Strettoio Pub e 4 Mori, vincitori della stagione regolare, nel prossimo campionato di A1.

Si.Ci.