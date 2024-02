Calcio Uisp. I Leoni Arcore con Agrate Rondeau

Il braccio di ferro continua: al momento, Gost Standard Bergamo e Leoni Arcore si contendono sempre la vetta del campionato nazionale di calcio Uisp 2023-2024 Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“. La 13sima giornata, intanto, ha confermato i due punti di vantaggio che la capolista Gost ha sulla tallonatrice Leoni. Le due formazioni hanno battuto, rispettivamente, per 1 a 0 il Tribe Fc. e per 4 a 1 l’Umbo United. Il 14esimo turno, tutto in calendario domani, potrebbe però portare delle novità. Più abbordabile sembra il compito della capolista, a Cornate d’Adda (ore 17.15, Centro sportivo comunale) con la Stella Rossa. La seconda della classe, invece, dovrà superare un avversario sempre ostico come l’Agrate Rondeau Cafè. Fischio d’avvio alle 13.30 a Carugate. Per designare il terzo incomodo sfida Villasanta alle 13.30 tra Gentlemen Monza e Real Villasanta. Da questo confronto potrebbe avvantaggiarsi il Tribe Fc, favorito con il Concorezzo Fc., vice maglia nera.