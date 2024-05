Calcio Uisp. Il Signa 2007 è al terzo posto. Scontro tra Tavola e Sant’Ippolito

Con i recuperi della settima giornata d’andata, si conclude la regular season del campionato di calcio a 11 targato Uisp. Un ultimo turno che ha decretato l’assegnazione del gradino più basso del podio al Signa 2007 grazie al successo di misura per 1-0 al Puskas contro i Phoenix 2012 (gol di Marinaro). Se i padroni di casa chiudono terzi, gli ospiti ottengono la sesta piazza, l’ultima disponibile per lottarsi il titolo di campioni provinciali. Un duplice posizionamento che ai playoff li metterà di fronte. L’altra sfida degli spareggi per il titolo sarà, invece, quella fra Tavola e Sant’Ippolito. In questo caso i neroverdi nell’ultima giornata hanno piazzato il colpaccio al Martelli, battendo per 2-1 (gol di Gambino, Montagni, Zousouko) la capolista Kickers Narnali. Un’affermazione che non è bastata per ottenere la terza piazza, ma che assicura ai padroni di casa la quarta posizione e quindi un leggero vantaggio nei playoff rispetto ai rivali del Sant’Ippolito. Con questo ko i Kickers vincono comunque la regular season con 7 punti di vantaggio sul Giusti Stefano Comeana. Il Sant’Ippolito invece chiude quinto dopo il pari (1-1, Baracchi e Careccia a segno) a San Giusto contro i padroni di casa del Prato Asd. Il Prato Asd si giocherà la Coppa Bruschi, così come il Vergaio 2003 che chiude in settima piazza a pari punti con i biancazzurri a seguito del ko contro il fanalino di coda Avis Verag Prato Est, che al contrario piazza un altro colpaccio nel finale di stagione, stavolta per 4-1 (in gol Baroncelli, Coppola, Nenciarini e Pasqua; per gli ospiti gol della bandiera di Ben Abdallah). Il quadro dell’ultima giornata si chiude con le vittorie del Bellini Giacomo e del Prato City. Nel primo caso la truppa di Bacchereto supera a Seano 2-1 la Polisportiva Sant’Andrea (doppietta di Palaj, gol di Mineo). Il City invece si impone 3-0 con il Chiesanuova (doppietta di Frasconi, gol di Palermo). Il titolo di capocannoniere nella regular season va a Donnini del Sant’Ippolito con 15 marcature all’attivo, una più di La Rosa dei Kickers Narnali. Terza piazza con 12 reti per Sciannamè (Kickers Narnali) e Vanaria (Signa 2007).

L.M.