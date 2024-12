Calcio Uisp: la cinquina di Celaj è davvero devastante

La Spezia, 19 dicembre 2024 – Il Real Dlf Pizzeria Chiara stende in campo avverso il Leta Scp, che così perde il passo della Locanda Alinò, l'unica ad 1 punto dall'Avosa, che rimane leader vincendo però a tavolino. Questo nella dodicesima giornata di andata del Girone 1 nel campionato calcistico a 7, curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. La Gira O.F. Chelli trascinata dalla cinquina di Celaj, batte il Good Boys.

GIRONE 1

Risultati: Locanda Alinò-Ristorante Pin Bon 5-3 (Novani R. (2), Garofano D., Sicuro F., Russo R., Sbardella Siniscalchi T.; Gravina P., Sbardella Siniscalchi T., Ardovino D.), Levanto-Sesta Godano 5-1 (Currarino A. (2), Pettirossi R. (2), Sassarini L.; Borrini M.), Aurora Ponteggi-Saja Srl 3-2 (Stefanelli L., Ibba A., Antonelli D.; El Caidi H., Giosanu M.), Leta Scp-Real Dlf Pizzeria Chiara 3-5 (Lombardi S. (2), Borrini G.; Rabà G. (3), Musetti A. (2)), Sporting Bacco-Avosa 0-4 per rinuncia, Pellegrini Gomme-Realchiappa Progetto Appalti Risultato non omologato, Good Boys-La Gira O.F. Chelli 4-5 (Forasassi D. (2), Bello M., Fabrello P.; Celaj X. (5)).

Classifica: Avosa punti 20; Locanda Alinò 19; Aurora e Leta 17; La Gira 15; Good Boys 13; Realchiappa 10; Pin Bon e Saja 9; Real Dlf e Pellegrini 7; Sesta Godano 3; Levanto e Bacco 2.

Le prime cinque del Girone 2, continuano a veleggiare alte, lasciando indietro tutte le altre e quella che una volta era capolista, il Bagnone, è a 9 punti dalla vetta.

GIRONE 2

Risultati: Moto Masini-Asd La Foce Fuoricampo 10-2 (Cavana M. (3), Masini M. (2), Corradi P. (2), Varacalli D., Luiso A., Di Grazia E.; Russo J., Brunetti F.), Ac Rebocco/Vf Alinò-Dlf/Gmn 7-2 (Todaro F. (4), Coppola M., Grillo R., Vanoli M.; Fortunati L., Battistini J.), Bar Cavour-Fc Armaneto 3-1 (Pierini L., Terenzoni M., Tonello M.), Bar Ravenna-Sarzanello 3-3 (Turano M. (2), Centofanti G.; Dell'Ovo A. (2), Domenichelli M.), Asd Veppo-Asc Bagnone 5-1 (Makitov I. (2), Ferrari V., Beverinotti M., Rebecchi G.; Giromini M.), Monti-Delta del Caprio 0-4 per rinuncia, Pizz. La Ciassetta Aut. Cassan-Ms Costruzioni/Ccr Muggiano 1-6 (Piva D.; Caldarelli F. (3), Cantoni S. (2), Navari L.).

Classifica: Veppo punti 21; Cavour 18; Rebocco/Alinò 17; Masini e Ms/Ccr 15; Bagnone 12; Ravenna e Sarzanello 9; Dlf/Gmn e Foce Fuoricampo 8; Delta del Caprio e Ciassetta 6; Monti 5; Armaneto 2.

Vittorie in trasferta con lo stesso risultato per La Loggia 4.0 e Bar Picchi, quest'ultimo ancora leader del Girone 3 insieme al Comano.

GIRONE 3

Risultati: Lm Immobiliare-Pallerone 4-6 (Gawrila E. (3), Bendra I.; Magnanini M. (2), Lattuada G., Magnanini N., Gaspari L., Gerini P.), Carpena/Spezia Centro 2024-Sesta Godano 2 5-2 (Pasquali A. (2), Gralio A., Da Pozzo L., Ragone G.; Terrin G.), Asd Atletico Tresana 2010-Dlf Aston Birra 3-5 (Bambini C. (3); Frione M. (2), Pesenti L., Di Gaspero E., Guaita L.), Asd Comano 2016-Dl Stella Rossa Canaletto 6-2 (Lombardi L. (4), Micheli F., Marani S.; Galeazzi A. (2)), Veppo 2-La Loggia 4.0 1-7 (Traversoni M.; Canese G. (3), Pasini T., Loreti G., Fiordisaggio E., Macor F.), Real Chiappa Palati Fini-Atletico Gragnola 9-3 (Buttafuoco V. (3), Colombo J. (2), Mannoni A., Bellamacina D., Ceretti L. (2); Costa A., Valletta N., Gianni S.), Deportivo La Bottiglia-Bar Picchi 1-7 (Bongi M.; Sabatini A. (3), Vanoli F. (2), Laazizi K. (2)).

Classifica: Comano e Picchi punti 19; Pallerone 18; Loggia 17; Bottiglia 13; Aston Birra e Gragnola 12; Real Chiappa e Tresana 10; Carpena/Spezia 7; Sesta Godano 2 5; Lm 3; Dl Stella 2; Veppo 2 0.